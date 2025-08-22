อุกอาจแก๊งจีนบุกบ้านนักธุรกิจชาติเดียวกันในเมืองพัทยาหวังอุ้มตัวเรียกค่าไถ่แต่ไม่สำเร็จ

ศูนย์ข่าวศรีราชา - อุกอาจกลางเมืองพัทยา แก๊งจีนบุกบ้านนักธุรกิจชาติเดียวกันในเมืองพัทยา หวังอุ้มตัวเรียกค่าไถ่ โชคดีแฟนสาวชาวไทยหนีออกมาแจ้งตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือได้ทำคนร้ายรีบขับเก๋งนี้ ตำรวจเร่งตามตัวสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนดำเนินคดี
จากกรณีที่เมื่อเวลา 03.00 น. ที่ผ่านมา ( 22 ส.ค.) พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ.เมืองพัทยา ได้รับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทและพยายามอุ้มเรียกค่าไถ่ ภายในบ้านเลขที่ 413/25 ซึ่งอยู่ภายในซอยบงกช ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงนำกำลังสายตรวจและชุดสืบสวนเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบ
พบที่เกิดเหตุเป็นบ้านพัก 2 ชั้นลักษณะพลูวิลล่า และยังมีรถยนต์เก๋งสีขาวไม่ทราบรุ่นและยี่ห้อจอดอยู่ แต่เมื่อคนร้ายเห็นตำรวจได้ขับรถพุ่งชนรถจักรยานยนต์สายตรวจและรถยนต์ของชาวบ้าน ก่อนเร่งเครื่องหลบหนีไปทางซอยห้วยใหญ่ คาดว่าคนร้ายน่าจะมีความชำนาญในเส้นทางหลบหนี
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียหายคือชายชาวจีนและหญิงไทย ที่ถูกกลุ่มคนร้ายกักตัวไว้ภายในบ้านโดยคาดว่าน่าจะเป็นการจับตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ โชคดีที่ฝ่ายหญิงอาศัยจังหวะที่คนร้ายเผลอหลบหนีออกมาได้และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้าช่วยเหลือนั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ ผกก.สภ เมืองพัทยา ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวทางการสืบสวนเพื่อติดตามตัวคนร้าย ทราบว่าหนุ่มจีนและสาวชาวไทยเป็นคู่รักกัน และเปิดธุรกิจร้านอาหารชาบูอยู่ในเมืองพัทยา และจัดว่าค่อนข้างมีฐานะทางการเงินที่ดี ส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุคาดว่าน่าจะเป็นชาวจีนที่มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจพบรถที่ใช้ในการก่อเหตุแล้ว
โดยคนร้ายได้ลงจากรถไปก่อเหตุในบ้านจำนวน 2 คน ส่วนอีกคนอยู่ในรถเพื่อพาขับรถหลบหนี และขณะนี้ทราบแล้วว่าคนร้ายเป็นใคร ส่วนสาเหตุการลงมือยังไม่สามารถสรุปได้ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าอาจเป็นการประสงค์ต่อทรัพย์..