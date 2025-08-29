วอน ขสมก. ล่าตัวหนุ่มคลั่งชกลุงบนรถเมล์ 522 ซ้ำย้อนกลับมากานคอ ท่ามกลางผู้โดยสารตกใจระทึก (ชมคลิป)

เพจดังเผยคลิปเหตุการณ์หนุ่มคลั่งทำร้ายลุงผู้โดยสารบนรถเมล์สาย 522 มุ่งหน้ารังสิต ท่ามกลางผู้โดยสารเต็มคันรถ สร้างความโกลาหลและความหวาดกลัวอย่างหนัก เหยื่อถูกทำร้ายถึง 2 ครั้งต่อหน้าทุกคน ขณะที่พยานวอน ขสมก. เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ พร้อมเรียกร้องเพิ่มมาตรการป้องกันเหตุรุนแรงบนรถโดยสารสาธารณะ
วันนี้ (29 ส.ค.) เพจ “Drama-addict" ได้โพสต์คลิปวีดีโอเหตุการณ์ชายรายหนึ่งถูกทำร้ายบนรถขนส่งสาธารณะโดยผู้ชายอีกคนที่มีอายุน้อยกว่า โดยผู้เห็นดหตุการณ์สงสารผู้เสียหายอยากให้ล่าตัวมาลงโทษเนื่องจากชายผู้เสียหายถูกทำร้ายอย่างรุนแรงในบนรถเมล์ถึง 2 ครั้ง
โดยระบุข้อความว่า “ลูกเพจฝากมา สวัสดีค่ะ ฝากแจ้งข้อมูลค่ะ เมื่อวันที่28 สิงหาคม 2568 เกิดเหตุมีคนถูกทำร้าย บนรถเมล์ สาย 522 เส้นทางมุ่งหน้าไปรังสิต เวลา 18.44 น. อยากให้ทาง ขสมก. มีมาตราการ ช่วยผู้โดยสาร ที่อาจเจอเหตุการณ์คล้ายๆกัน หรือวิธีการป้องกันเหตุ หรือลดโอกาสการเกิดค่ะ เนื่องจาก คนขับ และ กระเป๋าเป็นผู้หญิง ไม่สามารถห้ามปราบหรือระงับเหตุเลยค่ะ ไม่แน่ใจว่าคุณลุงลงป้ายไหนค่ะ เพราะคนถ่ายคลิปลงก่อน เพราะรถติดมาก
คนหนุ่มที่ตีลุง เหมือนสติไม่ค่อยดี ไม่รู้เครียดหรืออะไรค่ะ อยู่ๆเขาลุกขึ้นมาโวยวายว่าไม่ถึงรังสิตสักที แล้วเสียงดังรบกวนคนอื่น คุณลุงคนที่ถูกทำร้าย เลยบอกว่า คนอื่นเขาก็ทำงานมาเหนื่อยๆ หนูเบาๆหน่อย แล้วคนหนุ่มก็เดินไปด่าคนขับรถเมล์ต่อ ว่า อีนี่เป็นคนขายชาติ
พอลุงลุกขึ้นมาพูดกับเด็กหนุ่มว่า ทุกคนเขาเพิ่งเลิกงาน ทุกคนก็เหนื่อย ทุกคนก็อยากรีบกลับบ้าน แต่มันติด หนุ่มก็ต่อยลุง แล้วว่า มึงเก่งเหรอ ทุกคนก็พยายาม หนีลงจากรถเมล์ค่ะ คนขับเปิดประตูให้ลง เพราะมีคนกดกริ่ง มีช็อต2 ที่คนหนุ่ม วนกลับขึ้นมา เตะก้านคอลุงไปอีก2 ที ถ่ายไว้ไม่ทัน เพราะไม่มีใครคิดว่า เขาจะกลับขึ้นมารถเมล์มีกล้อง กล้องเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดค่ะ
แค่อยากให้มีการอบรมพนักงาน รถเมล์ หรือ คนที่จะสามารถป้องกันเหตุ จากเหตุการณ์แบบนี้ หรือทำอะไรสักอย่าง เพราะสงสารคุณลุง สงสารผู้โดยสารทุกคน น้องนักศึกษาข้างๆตกใจ ร้องไห้ ทำอะไรไม่ถูก ผู้โดยสารคนอื่นๆก็มีแต่คนแก่ ป้าแม่บ้าน ไม่มีใครกล้าช่วยลุงเลยค่ะ กลัวคนหนุ่มมีอาวุธ และดูสติแตก"
คลิกชมคลิปวีดีโอ