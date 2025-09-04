สลด! หนุ่มวัย 24 ปีใช้ปลั๊กต่อชำรุด เทปพันสายไฟหลุด เผลอแตะถูกไฟดูดดับอนาถ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-หนุ่มวัย 24 ปี ใช้งานปั๊มลมไฟฟ้าจะเติมลมยางรถจักรยานยนต์ ถูกไฟดูดเสียชีวิตหน้าบ้าน เหตุใช้ปลั๊กต่อสายไฟที่ชำรุด เกิดเทปพันสายไฟหลุด มือไปแตะถูกไฟดูดจนเป็นรอยไหม้ พ่อมาเห็นจับสายไฟถูกดูดไปด้วย แต่โชคดีสลัดปลั๊กหลุด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ.พงษ์พิชิต ธนาพันธ์ภักดี สว.(สอบสวน) สภ.มัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลมัญจาคีรี ว่ามีผู้ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติ ที่บ้านเลขที่ 191 บ้านหลุบคา หมู่ 6 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น หลังรับแจ้งจึงลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพและแพทย์เวรโรงพยาบาลมัญจาคีรีทันที
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบร่างของนายธรรมรัตน์ โนนพะยอม อายุ 24 ปี เจ้าของบ้าน นอนหงายเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าบ้าน ลักษณะตัวแข็งเกร็ง คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง แพทย์เวรตรวจพบร่องรอยถูกไฟฟ้าช็อตที่ฝ่ามือข้างขวา เป็นรอยไหม้ ข้างตัวมีปั๊มลมไฟฟ้าที่ผู้ตายใช้เติมลมรถจักรยานยนต์ และสายไฟที่ถูกต่อพ่วงโดยพันด้วยเทปพันสายไฟสีดำ แต่สภาพชำรุดหลุดลุ่ยออก
สอบถามนายระพินทร์ โนนพะยอม อายุ 53 ปี พ่อของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่า ปกติผู้ตายจะพักอาศัยอยู่ที่บ้านตามลำพัง ตนอยู่บ้านอีกหลังในหมู่บ้านเดียวกัน และรับลูกชายของผู้เสียชีวิตวัย 4 ขวบมาดูแล หลังลูกชายเลิกกับภรรยา ก่อนจะมาพบลูกชายเสียชีวิตนั้น ได้กลับจากขายของที่ตลาดโดยมีหลานชาย 4 ขวบไปด้วย เมื่อมาถึงบ้านลูกชายไม่เห็นใคร และปิดไฟมืด ซึ่งปกติช่วงเวลานี้จะต้องเปิดไฟไว้แล้ว จึงเดินเข้าไปดูพร้อมกับหลาน โดยมีไฟฉายส่องกบติดบนหัวให้แสงสว่าง
จากนั้นได้พบร่างลูกชายนอนหงายอยู่หน้าบ้าน และพบปั๊มลมไฟฟ้าที่ลูกชายเอาไว้ใช้เติมลมรถจักรยานยนต์ตัวเองตั้งอยู่ข้างๆ จึงไปจับปรากฎว่าถูกไฟดูด แต่โชคดีที่พยายามสลัดจนสายไฟหลุดออกจากเต้าเสียบปลั๊ก จึงมั่นใจว่าลูกชายถูกไฟฟ้าดูด จากนั้นรีบโทรแจ้งกู้ชีพ โรงพยาบาลมัญจาคีรีมาช่วยเหลือ แต่ลูกชายเสียชีวิตก่อนแล้ว
ภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์เวรได้ร่วมกันตรวจสอบและชันสูตรศพ ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต จึงมอบศพให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนาตามประเพณี พร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ฝากเตือนเรื่องดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์ให้ระมัดระวัง โดยเฉพาะการต่อพ่วงสายไฟด้วยตนเอง หากใช้งานมาเป็นเวลานาน ควรตรวจสอบสภาพความชำรุดของสายไฟ จุดเชื่อมต่อ หรือเทปพันสายไฟ หากเสื่อมสภาพหรือหลุด ควรซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทันที เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อตอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิตได้