สลด! เด็กชาย 8 ขวบจมน้ำดับ พ่อร่ำไห้ปานขาดใจมีลูกชาย 2 คนเสียชีวิตไปทั้งคู่

อุดรธานี - สลด! ด.ช.วัย 8 ขวบจมน้ำเสียชีวิตขณะเล่นน้ำฝายกับเพื่อน พ่อร่ำไห้แทบขาดใจเพราะมีลูกชาย 2 คน คนโตก็เสียชีวิตไปแล้วต้องสูญเสียลูกชายคนเล็กอีก ด้านเพื่อนของผู้เสียชีวิตบอกเห็นเพื่อนลื่นตะไคร่น้ำจมหายไปต่อหน้าต่อตาช่วยไม่ทัน
เมื่อเวลา 09.00 น. วันนี้ (10 ส.ค.) กู้ภัยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีรับแจ้งเหตุมีเด็กสูญหายบริเวณฝายน้ำล้นติดกับอ่างเก็บน้ำบ่อกง หมู่ 14 บ้านเลิงทอง ต.นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จึงระดมทีมประดาน้ำลงพื้นที่ค้นหาอย่างเร่งด่วน ที่เกิดเหตุพบเสื้อผ้าและคันเบ็ดวางอยู่ ส่วนผู้สูญหายคือ ด.ช.เอกภพ ศรีประเสริฐ หรือ “โตโต้” อายุ 8 ขวบ
สอบถามทราบว่าก่อนเกิดเหตุได้ออกมาตกปลากับเพื่อน และลงเล่นน้ำบริเวณฝายน้ำล้นจนเกิดเหตุจมน้ำหายไป เจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมชาวบ้านและญาติๆ ร่วมกันค้นหานานกว่าชั่วโมง ท่ามกลางความลุ้นระทึกและความหวังว่าจะช่วยเหลือได้ทัน แต่เมื่อค้นหาเกือบ 1 ชั่วโมงก็ยังไม่พบร่าง
เมื่อพ่อของน้องโตโต้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุได้ทรุดลงนั่งหมดแรง ก่อนจะจุดธูป 1 ดอกบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอให้พบร่างลูกชาย เพียง 1 นาทีต่อมามีชาวบ้านวิ่งมาบอกว่าพบร่างไร้วิญญาณของน้องโตโต้แล้ว ห่างจากจุดพบเสื้อผ้าประมาณ 100 เมตร ชาวบ้านที่ช่วยค้นหาได้นำเรือคายัคออกไปนำร่างของน้องโตโต้ขึ้นมาบนฝั่ง ในสภาพไม่สวมเสื้อผ้า พ่อของเด็กโผเข้ากอดร่างลูกชายด้วยความเสียใจ สร้างความสะเทือนใจแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ชันสูตรพลิกศพ พบว่าเสียชีวิตจากการจมน้ำ ญาติไม่ติดใจสาเหตุการตาย จึงมอบศพให้ครอบครัวนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
นายสำอาง ศรีประเสริฐ พ่อน้องโตโต้ บอกว่า ตนไม่รู้ว่าลูกชายมาที่อ่างเก็บน้ำบ่อกงเพื่อทำอะไร แต่คาดว่าน่าจะมาตกปลา ช่วงเช้าก่อนออกจากบ้านเห็นลูกนั่งกินข้าวตามปกติ หลังจากนั้นตนก็ออกไปเก็บเห็ด โดยลูกไม่ได้บอกว่าจะไปไหน กระทั่งเก็บเห็ดอยู่พักใหญ่ มีเพื่อนบ้านมาบอกว่ามีเด็กผู้ชายจมน้ำ ตนจึงรีบกลับมาดูด้วยความตกใจ เพราะรู้ว่าลูกชายเป็นคนชอบตกปลา และมักเตือนอยู่เสมอว่าอย่าเล่นน้ำ เวลามาตกปลาก็ให้ระวังเพราะอาจเกิดอันตราย แต่ลูกก็มักจะมาคนเดียวและลงเล่นน้ำเป็นประจำ
นายสำอางกล่าวทั้งน้ำตาว่า ตนมีลูกสองคน โดยก่อนหน้านี้ลูกชายคนโตเสียชีวิตไปแล้ว น้องโตโต้เป็นลูกชายคนเล็ก เป็นเด็กนิสัยดี เรียนเก่ง และขยันช่วยพ่อแม่ทำงาน การจากไปครั้งนี้สร้างความโศกเศร้าเสียใจอย่างที่สุดให้ครอบครัว
ด้าน ด.ช.นิว อายุ 8 ขวบ เพื่อนของผู้เสียชีวิต เล่าว่า วันเกิดเหตุได้ชวนกันมาเล่นน้ำที่อ่างเก็บน้ำบ่อกงด้วยกัน 3 คน ระหว่างเล่นน้ำ โตโต้ได้ลื่นตะไคร่น้ำต่อหน้าต่อตา ตนพยายามรีบเข้าไปช่วยแต่ไม่ทันการณ์ จากนั้นก็เห็นเพื่อนจมหายไป ทั้งที่ตนและเพื่อนๆ มักจะมาเล่นน้ำที่จุดนี้เป็นประจำ