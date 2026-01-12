บ้านนาลานข้าวด่านซ้ายยังหนาวจัด เกิดแม่คะนิ้งซ้ำเป็นครั้งที่5อุณหภูมิยดหญ้า-2

เลย-เมืองเลยยังหนาวจัด หลายหมู่บ้านในเชิง โดยเฉพาะที่หมู่บ้านนาลานข้าว อ.ด่านซ้ายหนาวเหน็บต่อเนื่องล่าสุดวันนี้เกิดปรากฎการณ์แม่คะนิ้งหรือน้ำค้างแข็งเป็นครั้งที่ 5 วัดอุณหภูมิบนยอดหญ้า -2 องศา เผยหลายครัวเรือนยากจน ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้( 12 ม.ค.) ได้เกิดปรากฏการณ์แม่คะนิ่งหรือน้ำค้างแข็งอีกครั้ง เป็นวันที่ 5 ของฤดูหนาวตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมา และเดือนมกราคม 2569 เช้าวันนี้ก็เกิดแม่คะนิ่งอีกครั้ง ที่บ้านนาลานข้าว หมู่ 9 ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
นายสุชาติ บุตรพรม ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาลานข้าวบอกว่า เช้าวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่ง ที่อากาศหนาวมากๆ เวลาประมาณ 06.00 น.ที่ผ่านมาในหมู่บ้าน วัดได้ 1 องศาฯ อุณหภูมิยอดหญ้า -2 องศาฯ แต่ช่วงเวลา 04.00-06.00 น. อากาศจะหนาวแบบจับใจ นอนที่นอนไม่ไหว เพราะหนาวมาก อากาศนิ่ง เย็นยะเยือก ผ้าห่มที่มีอยู่แต่ละคน 2-3 ชั้น ก็เอาไม่อยู่ หนาวจริงๆ ปิดห้องเงียบไปทั้งหมู่บ้าน และเมื่อแสงแดดออกมาในตอนเช้า แต่ละคนจะรีบไปตากแดด ให้ร่างกายอบอุ่น และออกมาผิงไฟกันทั้งหมู่บ้าน
นายสุชาติ บอกต่ออีกว่า ในหมู่บ้านยังมีบางคนบางครอบครัวที่ยังมีผ้าห่มไม่เพียงพอ ขาดแคลนเครื่องกันหนาว เพราะปีนี้หนาวจัดจริงๆ หากใครจะช่วยเหลือก็จะสามารถช่วยเหลือได้ มาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านนาลานข้าว ซึ่งในหมู่บ้านมี 110 หลังคาเรือน หรือประมาณ 205 คน เด็กประมาณ 52 คน
รายงานอุณหภูมิต่ำสุดตามอำเภอต่าง ๆ เมื่อเช้าวันนี้ (หน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส) ดังนี้.-
อ.เมืองเลย 8.5 , อ.วังสะพุง 14.0 , อ.ด่านซ้าย 9.0, อ.เชียงคาน 12.0 , อ.ท่าลี่ 13.0 , อ.ภูกระดึง 9.2 ,อ.ภูเรือ 7.0 ,อ.นาแห้ว 7.0 , อ.ปากชม 12.0 , อ.นาด้วง 12.0 , อ.ภูหลวง 11.0 , อ.ผาขาว 13.0 , อ.เอราวัณ 11.0 , อ.หนองหิน 11.0 ซํ
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 5.5 , อุทยานแห่งชาติภูเรือ 7.0 , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง(ภูเรือ) 5.0 , ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย (อ.ภูเรือ) 4.0 , อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย(อ.นาแห้ว) 7.0 ซํ. อุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าที่ อ.เมืองเลย= 6.2 ซํ.