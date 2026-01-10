ครั้งแรกปี69เกิด “แม่คะนิ้ง”บนยอดภูกระดึงแต่เช้าตรู่ หนาวติดลบ4องศาฯ

เลย-อากาศหนาวเย็นต่อเนื่องทั่วพื้นที่ภาคอีสาน โดยเฉพาะบนภูกระดึง จ.เลย ล่าสุดวันนี้แต่เช้าตรู่อากาศติดลบ 4 องศาฯ จนเกิดปรากฎการณ์แม่คะนิ้งหรือน้ำค้างเข็งเป็นบริเวณกว้างบนภูกระดึง แนะนักท่องเที่ยวหากมีแผนขึ้นภูกระดึงต้องเช็คสภาพอากาศก่อนเพื่อจะได้เตรียมเครื่องกันหนาวได้อย่างเพียงพอ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้ในพื้นที่จังหวัดเลยสภาพอากาศยังหนาวเย็นติดต่อกันมา 4-5 วัน และมีแนวโน้มลดอย่างต่อเนื่อง และวันนี้(10 ม.ค.)อุณหภูมิลดลงอีก 3-4 องศาฯ อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 4 องศาฯ โดยยอดภูกระดึงอากาศนิ่ง อุณหภูมิยอดหญ้า -2 องศา บริเวณป่าหญ้าทางไปผาหมากดูก ผาเหยียบเมฆ ยอดภูกระดึง มีแม่คะนิ้ง ขาวโพลนตามใบไม้แห้ง ไปทั่วบริเวณ
นายภูวนัย มูลแวง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เปิดเผยว่าสภาพอากาศหนาวต่อเนื่อง ติดต่อกันหลายวันมาแล้ววันนี้เป็นแม่คะนิ่งเป็นครั้งแรกของปี 2569 ได้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่เรียกว่าเหมยขาบในภาษาเหนือ หรือน้ำค้างแข็ง หรือ แม่คะนิ้ง ในภาษาอีสาน ขาวโพลนตามใบไม้แห้ง ดอกไม้ ที่บริเวณทางไปผาหมากดูก และพื้นหญ้าที่ทำการ วังกวาง ยอดภูกระดึง ขาวโพลน
หากนักท่องเที่ยวมีแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวภูกระดึงก็ให้หมั่นติดตามการประชาสัมพันธ์ของกรมอุตตุนิยมวิทยาเนื่องจากอากาศหนาวจะมีต่อเนื่อง ความกดอากาศสูงจะแผ่มาตามยอดภูและในภาคอีสานอย่างต่อเนื่อง หากเดินทางมายอดภูกระดึงจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเสื้อกันหนาว ให้เพียงพอเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยเมื่อมีการท่องเที่ยวบนภูกระดึง