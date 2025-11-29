น้ำค้างแข็งโผล่เมืองเลยครั้งแรกที่บ้านนาลานข้าวด่านซ้าย หนาวเย็นติดลบ2องศาฯ

เลย-หนาวจัด แม่คะนิ้งโผล่ที่บ้านนาลานข้าว อ.ด่านซ้าย จ.เลย เช้าตรู่เย็นจัดอุณหภูมิ -2 องศาฯ เป็นปรากฎการณ์น้ำค้างแข็งที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของ จ.เลยในหนาวปีนี้ก็ว่าได้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้( 29 พ.ย.) ได้เกิดปรากฏการณ์แม่คะนิ่งเป็นครั้งแรกของจังหวัดเลย ที่บ้านนาลานข้าว หมู่ 9 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งเป็นปรากฏการณ์แม่คะนิ่งที่บนหลังคารถและบนยอดหญ้าบริเวณท้ายหมู่บ้านและในโรงเรียนนาลานข้าว
นายสุชาติ บุตรพรม ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาลานข้าว บอกว่า เช้าตรู่วันนี้อุณหภูมิวัดได้ 0 องศาฯและวัดบนยอดหญ้าได้ -2 องศา เพราะช่วงกลางคืนอากาศจะหนาวมาก และในช่วงเช้าจะหนาวจัด อากาศหนาวแบบนี้ไม่เคยเป็นมาในจังหวัดเลยหลาย 15 ปีแล้วในปีนี้อากาศหนาวมากไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรและจะหนาวไปถึงกี่วัน ส่วนในพื้นที่อำเภอเมืองเลย อากาศหนาวจัดในช่วงเช้า 6-7 องศาฯ