“แม่คะนิ้ง”เกิดซ้ำวันที่2ที่บ้านนาลานข้าวด่านซ้ายเมืองเลย ต้องตื่นแต่ตี3ก่อไฟผิงไล่ความหนาวเย็น

เลย- หนาวเหน็บมากหน้าหนาวปีนี้ ที่บ้านนาลานข้าว อ.ด่านซ้ายเมืองเลยเกิดปรากฎการณ์แม่คะนิ้งเป็นวันที่ 2 อุณหภูมิบนยอดหญ้าวัดได้ -1 องศา ชาวบ้านนอนไม่ค่อยหลับมันเหน็บหนาวเกินไป ต้องพากันตื่นตั้งแต่ตี 3 เพื่อก่อไฟผิงไล่ความหนาวเย็น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้( 30 พ.ย.)ได้เกิดปรากฏการณ์แม่คะนิ่งหรือน้ำค้างแข็งเป็นวันที่ 2 ที่บ้านนาลานข้าว หมู่ 9 ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย ชาวบ้านต่างบนกันว่าหน้าหนาวปีนี้ อากาศหนาวเย็นมาก จนแทบจะนอนหลับกันไม่ได้ ต้องตื่นเช้ากว่าปกติเพื่อก่อไฟพิงให้ความอบอุ่นกับร่างกาย
นายสุชาติ บุตรพรม ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาลานข้าว บอกว่า เช้าวันนี้อุณหภูมิวัดได้ 0 องศาฯและวัดอุณหภูมิบนยอดหญ้าได้ติดลบ คือ -1 องศา อุ่นขึ้นมานิดหนึ่งเมื่อเทียบกับสภาพอากาศเมื่อเช้าวานนี้ แต่ช่วงกลางคืนอากาศจะหนาวมาก โดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไป ต้องพากันเข้านอนเร็วขึ้น ประมาณ 19.00 น. หรือราว 1 ทุ่ม เพราะในช่วงตี 3 ตี 4 ต้องตื่นออกมาผิงไฟไปหุ่งหาอาหารแล้ว ทนไม่ไหวมันหนาวเหน็บมากหากนอนไปถึงเช้า คาดว่าจะหนาวแบบนี้ไปอีกหลายวัน