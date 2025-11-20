5 เทรนด์รองเท้าบูท ใส่เริ่ดรับลมหนาวนี้

ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการลงทุนซื้อรองเท้าบูท ที่เข้ากับฤดูกาลและสภาพอากาศที่หนาวเหน็บ ซึ่งชอนไชไปจนถึงปลายเท้า จึงต้องใส่รองเท้าบูทที่มีความแข็งแรงและดูดีมีสไตล์ เข้ากับไลฟ์สไตล์ในแต่ละวัน
1.รองเท้าบูทหุ้มข้อ
ทรงหลวมที่ให้ความรู้สึกถึงยุครองเท้าอินดี้ และความงามในอดีต ซึ่งได้รับการยอมรับจากเหล่าแฟชั่นนิสต้ายุค Y2K ช่วยยกระดับชุดเดรสทั้งกลางวันและกลางคืน รอยพับแบบมีโครงสร้างรอบข้อเท้าหรือน่อง ช่วยเพิ่มมิติและสง่างามแบบสบายๆ เพิ่มความนุ่มนวลให้กับทุกลุค
2.ตาข่ายเสริม
กำลังมาแรง นับตั้งแต่ดีไซเนอร์ดังระดับโลก เคยนำมาประยุกต์ใช้กับรองเท้าบัลเลต์ปีนี้ โดยผ้าโปร่งบางถูกนำมาใช้อีกครั้ง ลบล้างแนวคิดของวัสดุฤดูหนาวแบบดั้งเดิม สร้างเสน่ห์ พื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์ แหวกแนวและให้ความมั่นใจ
3.ส้นรองเท้าโค้ง
เทรนด์นี้พิสูจน์ให้เห็นชัดเจน กับรูปทรงเรขาคณิตเอียงทำมุมที่น่าสนใจ ทำให้การแต่งกายดูมีมิติ สวมใส่สะดวก และอินเทรนด์
4.อัลตร้าแฟลตส์
รองเท้าบูทส้นแบน ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากถุงเท้า รัดรูปกับเท้าและแนบกระชับกับพื้น แบรนด์มินิมอลชั้นนำนิยมมาก หนังที่รัดรูปจะเข้ากันได้อย่างลงตัว เมื่อจับคู่กับผ้าขนสัตว์ หรือสวมทับกับเสื้อโค้ทยาวและกระโปรงยาวครึ่งแข้ง
5.รองเท้าส้นเข็ม "Toy"
อีกหนึ่งเทรนด์ที่ล้ำสมัยในปีนี้ คือทรง "ของเล่น" หรือ Toy โด่งดังมาจาก “โจนาธาน แอนเดอร์สัน” ดีไซเนอร์ของโลเอเว่ บนรันเวย์ฤดูใบไม้ร่วง/ฤดูหนาวปี 2024 จนได้รับความนิยมเพราะแหวกแนวและฮิปสุดขั้ว โดดเด่นด้วยหัวรองเท้าทรงโค้งมนและส้นเข็มที่โค้งขึ้นเป็นรูปทรงกลีบดอกไม้