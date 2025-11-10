รู้ไหม? ดวงจันทร์เต็มดวงในแต่ละเดือนมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกัน

แม้จะผ่านวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี (5 พ.ย. 68) มาแล้ว แต่ก็ยังถือได้ว่าในช่วงเวลานี้ดวงจันทร์ยังคงโคจรอยู่ใกล้โลก โดยดวงจันทร์จะกลับมาเต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปีอีกครั้งในวันที่ 24 ธันวาคม 2569
การที่ดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งใกล้โลกที่สุดหรือไกลโลกที่สุด อาจไม่ใช่วันที่ดวงจันทร์เต็มดวงพอดี แต่ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เป็นวันที่ดวงจันทร์อยู่ในระยะทางที่ใกล้โลกมากที่สุดและเป็นดวงจันทร์เต็มดวงพอดี ในโอกาสนี้ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) ได้เผย “ชื่อเรียกดวงจันทร์เต็มดวงแต่ละเดือนในวัฒนธรรมตะวันตก” ให้ได้เป็นความรู้กัน
ชื่อเรียกดวงจันทร์เต็มดวงในแต่ละเดือนมีที่มาจากชนพื้นเมืองในหลายภูมิภาคของโลก ตั้งชื่อขึ้นตามสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตในช่วงเวลานั้นๆ ของปี ชื่อเหล่านี้ไม่ได้เป็นชื่อทางการทางดาราศาสตร์ แต่เป็นชื่อที่ถ่ายทอดและสืบต่อกันมาในวัฒนธรรมต่างๆ เช่น ชาวแองโกล-แซกซัน (Anglo-Saxon) และชนพื้นเมืองในทวีปอเมริกาเหนือ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงฤดูกาล การเก็บเกี่ยว การล่าสัตว์ หรือเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนนั่นเอง
ดวงจันทร์เต็มดวงในเดือนต่างๆ เรียกว่าอะไรกันบ้าง และมีความหมายอย่างไร
เดือนมกราคม : Wolf Moon เป็นช่วงเวลาฤดูหนาวที่หิมะตก ชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงหมาป่าหอน ท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บ จึงเป็นที่มาของชื่อ วูลฟ์ มูน (Wolf Moon)
เดือนกุมภาพันธ์ : Snow Moon เป็นช่วงที่หิมะมีตกหนักที่สุด ทำให้ชื่อของหิมะ (Snow) ถูกนำไปตั้งชื่อ ดวงจันทร์เต็มดวงในเดือนนี้ว่า สโนว์มูน (Snow Moon)
เดือนมีนาคม : Worm Moon เป็นช่วงสิ้นสุดฤดูหนาว หิมะเริ่มละลาย พื้นดินเริ่มอ่อนตัวลงและบรรดาไส้เดือนเริ่มโผล่ออกมาจากพื้นดิน จึงเป็นที่มาขอชื่อดวงจันทร์เต็มดวงในเดือนนี้ว่า เวิร์มมูน (Worm Moon)
เดือนเมษายน : Pink Moon ในเดือนเมษายน เป็นช่วงเวลาของท้องทุ่งต่าง ๆ เต็มไปด้วยสีชมพูของดอกฟล็อกซ์ เป็นที่มาของการตั้งชื่อดวงจันทร์เต็มดวงของเดือนนี้ว่า พิงค์มูน (Pink Moon)
เดือนพฤษภาคม : Flower Moon เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งในช่วงเดือนนี้ จึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อดวงจันทร์เต็มดวงในเดือนนี้ว่า ฟลาวเวอร์มูน (Flower Moon)
เดือนมิถุนายน : Strawberry Moon เป็นช่วงที่สตรอเบอร์รี่สุก และเป็นช่วงของการเก็บเกี่ยวผลสตรอเบอร์รี่ในเดือนนี้ จึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อดวงจันทร์เต็มดวงในเดือนนี้ว่า สตรอเบอร์รี่มูน (Strawberry Moon)
เดือนกรกฎาคม : Buck Moon เป็นช่วงเวลาที่เหล่ากวางตัวผู้จะมีเขาใหม่งอกออกมาจากหัวในช่วงเดือนนี้ จึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อดวงจันทร์เต็มดวงในเดือนนี้ว่า บัคมูน (Buck Moon)
เดือนสิงหาคม : Sturgeon Moon เป็นช่วงเดือนที่บริเวณทะเลสาบที่ทำการประมงของชนเผ่าอัลกอนควิน มีปลาสเตอร์เจียนจำนวนมากอาศัยอยู่ จึงเรียกดวงจันทร์เต็มดวงเดือนนี้ว่า สเตอร์เจียนมูน (Sturgeon Moon)
เดือนกันยายน : Corn Moon เป็นช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวโพด ในช่วงเดือนนี้ จึงเป็นที่มาของการเรียกชื่อดวงจันทร์เต็มดวงในเดือนนี้ว่า คอร์นมูน (Corn Moon)
เดือนตุลาคม : Hunter’s Moon เป็นช่วงที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในซีกโลกเหนือ เตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าสู่ฤดูหนาว โดยการล่าสัตว์ หรือฆ่าสัตว์ที่เลี้ยงไว้ เพื่อถนอมอาหารไว้ใช้ในช่วงฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึง จึงเรียกดวงจันทร์เต็มดวงเดือนนี้ว่า ฮันเตอร์มูน (Hunter Moon)
เดือนพฤศจิกายน : Beaver Moon *คืนนี้* เป็นช่วงที่ฝูงบีเวอร์กระตือรือร้นที่จะเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ฤดูหนาว และเป็นช่วงเวลาที่บรรดานักล่าสัตว์จะวางกับดักได้ง่าย เพื่อจับตัวบีเวอร์เพื่อนำเอาขนไปใช้ประโยชน์ จึงเรียกดวงจันทร์เต็มดวงเดือนนี้ว่า บีเวอร์มูน (Beaver Moon)
เดือนธันวาคม : Cold Moon เป็นช่วงเดือนที่ประเทศบนซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูหนาว จึงเรียกดวงจันทร์เต็มดวงเดือนนี้ว่า โคลด์มูน (Cold Moon)