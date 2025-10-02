xs
แซะยับ “ญาญ่า” อุรัสยาก็ไม่รอด! ดรามาชุดแบรนด์ดังร่วมงานแฟชั่นระดับโลก เจอเทียบ “ลิซ่า”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โดนดรามาทุกปีจริงๆ สำหรับชุดที่ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์” ใส่เฉิดฉายในงานแฟชั่นระดับโลกอย่าง หลุยส์ วิตตอง โดยปีนี้ ในงาน Louis Vuitton Women's Wear Spring/Summer 2026 ที่กรุงปารีส ในฐานะ House Ambassador ของแบรนด์ดัง ญาญ่าก็ไม่วายถูกชาวเน็ตวิจารณ์อีกครั้ง ถึงขั้นแซะว่าญาญ่าสวยแค่หน้า นอกนั้นไม่รอด มีการนำไปเปรียบเทียบกับ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” ที่มาร่วมงานเดียวกัน รวมทั้งได้ตั้งคำถามไปถึงแบรนด์ดัง ว่าโกรธอะไรญาญ่าหรือเปล่า นอกจากนี้ชาวเน็ตยังขุดชุดต่างๆ ที่สาวญาญ่าเคยใส่ไปร่วมงานกับแบรนด์หรูระดับโลกอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญต่างมองว่าสิ่งเหล่านี้คือความท้าทาย สำหรับตำแหน่ง House Ambassador ที่ต้องนำเสนอแนวคิดและดีไซน์ที่แหวกแนวของแบรนด์ การสวมใส่ชุดจากรันเวย์หรือชุดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงเป็นการโปรโมตผลงานของดีไซเนอร์ ซึ่งตอกย้ำภาพลักษณ์ของแบรนด์ในฐานะผู้นำทางแฟชั่น




































