แบรนด์ไทยบุกเกาหลี Classy Club เปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกในโซล

ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของแบรนด์สู่เวทีระดับสากล Classy Club แบรนด์แฟชั่นระดับพรีเมียมจากประเทศไทย เดินหน้าขยายฐานแบรนด์สู่เวทีโลก เปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกอย่างเป็นทางการในย่าน ซองซู (Seongsu-dong) ย่านแฟชั่นและไลฟ์สไตล์สุดฮิปใจกลางกรุงโซล พร้อมเผยโฉมคอลเลกชันใหม่ “FRIENDS FURREAL” ที่สะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้อย่างชัดเจนผ่านสไตล์เรียบหรู มีชีวิตชีวา และเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความคึกคักจากเหล่าแฟชั่นนิสต้า และสื่อชั้นนำ ที่ได้มาร่วมสัมผัสคอลเลกชันใหม่อย่างใกล้ชิดกับ “FRIENDS FURREAL” ดีไซน์ที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ และความเรียบโก้ในแบบฉบับของแบรนด์ Classy Club ได้อย่างลงตัว
หนึ่งในไฮไลต์ของงานคือการมาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์ของ “FRIENDS FURREAL” โดย NATTY ไอดอลสาวจากวง KISS OF LIFE ผ่านแฟชั่นลุคสุดโดดเด่นในสไตล์เฉพาะตัวของเธอ สอดคล้องกับแนวคิดหลักของ Classy Club ที่เน้น “การออกแบบเพื่อแสดงตัวตนอย่างแท้จริง”
NATTY ยังได้ร่วมเก็บโมเมนต์หน้าแฟล็กชิปสโตร์ เยี่ยมชมคอลเลกชัน และพูดคุยกับสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเอง ก่อนปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร Classy Club รวมถึงเหล่าเซเลบริตี้และ KOL ชั้นนำจากทั้งไทยและเกาหลี การรวมตัวของเหล่าผู้นำแฟชั่นในครั้งนี้ช่วยตอกย้ำภาพลักษณ์ที่ทรงพลังให้กับแบรนด์ และยกระดับอิทธิพลของ Classy Club ให้เป็นแบรนด์ที่น่าจับตามองในแวดวงแฟชั่นระดับโลก
ความสำเร็จของการเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงแนวคิดหลักของแบรนด์ที่ถ่ายทอดผ่านสัญลักษณ์ “The Snail” ตัวแทนของการใช้ชีวิตอย่างมีจังหวะ รอบคอบ และก้าวเดินอย่างมีเป้าหมาย แนวคิดนี้สะท้อนอยู่ในทุกดีไซน์ของ Classy Club ที่มุ่งสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่เรียบง่าย ใช้งานได้หลากหลาย และคงความโมเดิร์นเหนือกาลเวลา ซึ่งนำไปสู่กระแสตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงานและผู้คนในแวดวงแฟชั่นที่เข้าร่วมในครั้งนี้.
อุมาทิพย์ ชำนาญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คลาสซี่ คลับ จำกัด กล่าว “เรารู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณสำหรับการต้อนรับอันอบอุ่นจากชาวเกาหลีใต้ ความสำเร็จของการเปิดตัวครั้งนี้สะท้อนถึงคุณค่าของการลงทุนและความใส่ใจที่เราทุ่มเทลงไป รวมถึงความคิดสร้างสรรค์และหลักการออกแบบที่แบรนด์ยึดมั่นเสมอมา”
เธอกล่าวเพิ่มเติมว่า “ความสำเร็จของคอลเลกชัน ‘FRIENDS FURREAL’ สะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคในยุคนี้ให้ความสำคัญกับเสื้อผ้าที่สื่อถึงตัวตนได้อย่างแท้จริง คอลเลกชันนี้ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถถ่ายทอดมุมมองที่น่ารักและมีชีวิตชีวาของเพื่อนสี่ขา ผ่านดีไซน์ที่สนุกและคุณภาพระดับพรีเมียมถือเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางสู่เวทีแฟชั่นระดับโลกของเรา”
Classy Club ยังคงยึดมั่นในแนวทางแฟชั่นอย่างมีความหมาย สร้างสรรค์ชิ้นงานคุณภาพสูงเหนือเทรนด์และเปี่ยมไปด้วยคุณค่าในระยะยาว พร้อมเปิดกว้างให้ทุกเพศสามารถสวมใส่และแสดงออกถึงความเป็นตัวเองได้อย่างมั่นใจ