เย็นสุดรอบ10ปี! อุณหภูมิติดลบ "เหมือบขาบ" โผล่ผาตั้งเชียงราย

เชียงราย - “ดอยผาตั้งเชียงราย” เย็นสุดรอบ 10 กว่าปี อุณหภูมิติดลบ แม่คะนิ้ง/เหมยขาบ โผล่ขาวโพลน
วันนี้ (29 พ.ย.68) สภาพอากาศทั่วเชียงราย หนาวเย็น อุณหภูมิพื้นราบอยู่ที่ประมาณ 9-10 องศาเซลเซียส ขณะที่ตามยอดดอยต่างๆ อุณหภูมิจะต่ำกว่าราว 5-10 องศาเซลเซียส
บริเวณดอยผาตั้ง ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญตรงแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว อุณหภูมิลดต่ำลงเหลือเพียง -1 ถึง 1 องศาเซลเซียส และเกิดปรากฎว่าน้ำค้างแข็งตามยอดหญ้า-ใบไม้หรือเรียกกันว่า "เหมยขาบ" หรือ "แม่คะนิ้ง" ขาวโพลนหลายจุด แบบไม่เคยเกิดขึ้นในรอบมากกว่า 10 ปี
ขณะที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากยังคงเดินทางไปท่องเที่ยวบนดอยสูงทั้งภูชี้ฟ้า อ.เทิง จ.เชียงราย เชื่อมต่อไปยังผาตั้งเพราะมีทิวทัศน์ของขุนเขาที่งดงาม ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า โดยเฉพาะวันหยุดเสาร์และอาทิตย์รวมทั้งวันหยุดยาว ขณะที่เหมยขาบกลายเป็นจุดขายที่มักเกิดขึ้นบนดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ แต่ปีนี้กลับเกิดขึ้นบนดอยผาตั้ง
ด้านนายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ได้แจ้งแจ้งเตือนอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนว่าจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 พ.ย.นี้ จึงขอให้ประชาชนได้ดูแลรักษาสุขภาพและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถโทรศัพท์สายด่วนได้ที่ "สายด่วนนิรภัย 1784".