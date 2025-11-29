หนาวสมชื่อ! “น้ำหนาว”อุณหภูมิติดลบ แม่คะนิ้งโผล่พราว 2 วันติดหลายพื้นที่แล้ว

เพชรบูรณ์ - “น้ำหนาว” ยิ่งหนาวสมชื่อ..ล่าสุดเช้านี้อุณหภูมิติดลบ เกิดแม่คะนิ้งเกาะพราว 2 วันติดหลายพื้นที่แล้ว
วันนี้(29 พ.ย.68) ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Pui Surachai” ได้โพสต์ข้อความว่า “-0.8°เกิดแม่คะนิ้ง บ.ห้วยหญ้าเครือ อ.น้ำหนาว” พร้อมภาพตัวเลขวัดอุณหภูมิในช่วงเวลา 04.35 น. – 06.25 น.ของเช้าวันที่ 29 พ.ย.2568 ที่อุณหภูมิติดลบ -0.19 ถึง -0.30 องศาเซลเซียส
และนอกจากนั้นยังได้โพสต์คลิปภาพวีดีโอเกล็ดน้ำแข็งเกาะอยู่บนหลังคารถ แม่คะนิ้งเกาะอยู่ตามใบเมเปิ้ล รวมทั้งน้ำในลำคลองที่มีไอพวยพุ่งขึ้นมาคล้ายเมืองหนาว
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังเจ้าของเฟซบุ๊กรายดังกล่าวทราบชื่อต่อมาคือนายสุรชัย เทวสุคล ชาวบ้านห้วยหญ้าเครือ หมู่ 1 ต.น้ำหนาว อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเปิดเผยว่าปีนี้อากาศหนาวมาเร็วและหนาวมากกว่าทุกปี ซึ่งปีที่แล้วแม่คะนิ้งจะเกิดในช่วงกลางเดือนมกราคมอุณหภูมิต่ำสุด -0.5 องศาเซียลเซียส แต่ปีนี้หนาวเร็วมากและอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อวานช่วงเช้าจะอยู่ที่ประมาณ 4 องศา แต่เช้านี้ลดลงมาเหลือต่ำสุด -0.19 องศา และเชื่อว่าในวันต่อๆไปอุณหภูมิต้องลดต่ำลงกว่านี้อย่างแน่นอน
นายสุรชัย บอกว่าพื้นที่ๆที่ตนอยู่คือบ้านห้วยหญ้าเครือ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในร่องอากาศหนาว จึงทำให้มีอากาศหนาวจัด ปลูกพืชผักไม่ค่อยได้ผล ตนจึงปลุกไม้เมืองหนาวไว้ขายไม่ว่าจะเป็นต้นเมเปิ้ล ซึ่งปีนี้ใบกำลังเปลี่ยนเป็นสีแดงอย่างสวยงาม รวมทั้งสนเมืองหนาวก็แตกใบอย่างสวยงามเช่นเดียวกัน
ด้าน น.ส.ดวงพร ทันพรมมา ชาวบ้านห้วยหญ้าเครือก็ได้เปิดเผยว่าที่บ้านของตนเองก็เกิดแม่คะนิ้ง เกาะอยู่ตามกองฟางและสนามหน้าบ้านซ้ำเป็นวันที่ 2 ของปีนี้แล้ว เมื่อวานก็เกิดแม่คะนิ้งตั้งแต่ช่วงเวลา 05.30 น. วันนี้ก็เช่นเดียวกัน
ซึ่งหลังจากที่ตนได้โพสต์ลงในเฟซบุ๊กวันนี้ก็ได้มีนักท่องเที่ยวจำนวนหนึ่งที่ทราบข่าวได้เดินทางมาดูและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก รวมทั้งได้มีเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอน้ำหนาวเดินทางมาตรวจสอบ เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องสถานที่จอดรถ รวมถึงการจัดจราจรไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาดูแม่คะนิ้ง
ทั้งนี้หากท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดจากท่านกำนัน ต.น้ำหนาว เบอร์โทรศัพท์ 0927430415 เพื่อให้คำแนะนำเส้นทางและอำนวยความสะดวก