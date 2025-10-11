ลมหนาวมาเยือนแล้ว "ภูเรือ"18 องศาฯนักท่องเที่ยวเริ่มหนาตา

เลย-เยื้องย่างเข้าสู่ฤดูหนาว นักท่องเที่ยวเริ่มพากันขึ้นท่องเที่ยวพักผ่อนบนภูเรือหนาตา อากาศกำลังเย็นสบาย 18 องศาฯและช่วงวันหยุดยาวนี้บรรยากาศจะคึกคักมากขึ้น
วันนี้( 11ต.ค.)ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.เลย ว่า บรรยากาศบริเวณยอดภูเรือ ภายในอุทยานแห่งชาติภูเรือ เริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศเย็นยามเช้าเพิ่มมากขึ้นจากก่อนนี้ และทุกคนก็ต่างเฝ้ารอชมความงดงามของแสงแรกจากพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ ซึ่งค่อย ๆ ทอแสงสีทองอ่อนผ่านขอบฟ้า สะท้อนกับยอดภูและแนวเทือกเขาที่เรียงรายสลับซับซ้อน เกิดเป็นภาพธรรมชาติที่งดงามราวกับภาพวาด
โดยเช้าวันนี้สภาพอากาศบนยอดภูเรือเย็นสบาย อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 18 องศาเซลเซียส ลมพัดเบา ๆ เย็นสบาย สดชื่น แทบจะทุกคนเตรียมกล้องถ่ายภาพและโทรศัพท์มือถือเพื่อบันทึกภาพแสงอาทิตย์แรกของวัน
นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่า ขณะนี้สภาพอากาศบนยอดภูอยู่ในช่วงที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวมาก โดยเฉพาะในช่วงเช้า นักท่องเที่ยวสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้อย่างชัดเจน เนื่องจากท้องฟ้าโปร่งและอากาศปลอดฝุ่น ทำให้เห็นทิวทัศน์ของแนวภูเขาที่ทอดยาวสุดสายตาอย่างงดงาม
“ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวเริ่มทยอยเดินทางมาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ที่เป็นหยุดยาว จะคึกคักเป็นพิเศษ บรรยากาศบนภูเรือเหมาะกับการพักผ่อนรับอากาศบริสุทธิ์”นางสาวเนตรนภากล่าวและว่า
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 18.0 , อุทยานแห่งชาติภูเรือ 16.0 , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง(ภูเรือ) 15.0 , ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย (อ.ภูเรือ) 18.0 , อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย(อ.นาแห้ว) 18.0 ซํ. อุณหภูมิต่ำสุดยอดหญ้าที่ อ.เมืองเลย= 20.5 ซํ.