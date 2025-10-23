หนาววันแรกบนยอดภูเรือคึกคักอุณหภูมิลดลงมาแล้วที่ 15 องศาฯ

เลย- เข้าสู่ฤดูหนาววันแรกอย่างเป็นทางการบนอดภูเรือ อุณหภูมิแตะ15 องศาฯ อากาศเย็นสบายกำลังดี มีนักท่องเที่ยวพากันขึ้นภูรับลมหนาวคึกคัก คาดหนาวนี้ยอดจองที่พักเข้าต่อเนื่อง
วันนี้(23ต.ค.)เป็นวันแรกที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ อากาศหนาวเริ่มสัมผัสได้ชัดทุกพื้นที่ของจังหวัดเลย โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวบนภูเขาอย่างภูเรือ ลมหนาววันแรกบนยอดภูลดลงมาอยู่ที่ 15 องศาฯยอดภูเรือ บรรยากาศคึกคักแต่เช้าตรู่
นางสาวเนตรนภา งามเนตร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ เปิดเผยว่า เช้าวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่ภูเรือหนาวเย็นลงอย่างสัมผัสได้ ทะเลหมอกยามเช้าบางๆ เหมาะอย่างมากสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อน ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ นักท่องเที่ยวสามารถชมความงดงามของธรรมชาติได้ต่อเนื่องไปจนสิ้นฤดูหนาว
สำหรับการจองที่พัก พื้นที่กางเต็นท์ ในช่วงวันหยุด มีนักท่องเที่ยวทยอยจองมาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าปีนี้จะหนาวนาน นักท่องเที่ยววางแผนเดินทางท่องเที่ยวไว้ล่วงหน้ากันจำนวนมาก หากต้องการจองที่พัก กางเตนท์ที่อุทยานแห่งชาติภูเรือสามารถจองได้ที่ โทรศัพท์ 0 4281 0965, 088 509 5299
รายงานอุณหภูมิต่ำสุดตามอำเภอต่าง ๆ เมื่อเช้าวันนี้ (หน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส) ดังนี้.- อ.เมืองเลย 19.1 , อ.วังสะพุง 21.0 , อ.ด่านซ้าย 21.0 , อ.เชียงคาน 21.0 , อ.ท่าลี่ 20.0 , อ.ภูกระดึง 19.0 , อ.ภูเรือ 19.0 , อ.นาแห้ว 17.0 , อ.ปากชม 21.0 , อ.นาด้วง - , อ.ภูหลวง 21.0 , อ.ผาขาว 21.0 , อ.เอราวัณ 21.0 , อ.หนองหิน 20.0 ซํ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง 15.5 , อุทยานแห่งชาติภูเรือ 15.0 , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง(ภูเรือ) 13.0 , ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเลย (อ.ภูเรือ) 17.0 , อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย(อ.นาแห้ว) 15.0 ซํ.
