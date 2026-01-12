ระทึกเลือกตั้ง อบต.บ้านโป่ง ยิงกันหน้าหน่วยขณะนับคะแนน เจ็บ 2 คุมมือปืนได้คาที่

ราชบุรี - เกิดเหตุยิงกันหน้าหน่วยเลือกตั้ง อบต.ลาดบัวขาว อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ระหว่างการนับคะแนน มีผู้บาดเจ็บ 2 ราย ตำรวจควบคุมตัวมือปืนพร้อมอาวุธปืนได้ทันที เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวน ก่อนกลับมานับคะแนนต่อจนแล้วเสร็จ
เมื่อเวลา 18.50 น. วานนี้ ( 11 ม.ค.) พ.ต.ต.สถาพร ก้อนสันทะ สว.(สอบสวน) สภ.บ้านโป่ง รับแจ้งเหตุยิงกันบริเวณหน่วยเลือกตั้ง อบต. ริมเขื่อนแม่น้ำแม่กลอง บ้านท่าต้นจันทน์ หมู่ 1 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมด้วย พ.ต.อ.กอบโชค เล็กตระกูล ผกก.สภ.บ้านโป่ง พ.ต.ท.ชลิต วิไลลักษณ์ตระกูล รอง ผกก.ป. และ พ.ต.ท.ภูวดน อุดมนพคุณ รอง ผกก.สส. นำกำลังเข้าตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งที่ 1 เขตเลือกตั้งที่ 1 ตำบลลาดบัวขาว พบผู้บาดเจ็บ 2 ราย ได้แก่ นายวรวุฒ พรหมศรีผ่อง อายุ 44 ปี ชาวบ้านหมู่ 1 ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด .38 เข้าบริเวณแก้ม คอ และลำตัว รวม 5 นัด อาการสาหัส และ น.ส.พรทิพย์ เปล่งแสง อายุ 63 ปี ชาวบ้านหมู่เดียวกัน ถูกยิงเข้าที่ก้นด้านขวา 1 นัด เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านโป่ง
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ นายปฐมชัย ปฐมเจริญสุขชัย อายุ 61 ปี ชาว ต.ลาดบัวขาว ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งดูแลความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งควบคุมตัวไว้ได้ในที่เกิดเหตุ พร้อมอาวุธปืนพกสั้นขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก โดยพบหัวกระสุนปืนตกอยู่บนพื้น 1 หัว จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายปฐมชัย ให้การว่า หลังกลับจากไร่ได้เดินทางมาดูการนับคะแนนเลือกตั้ง และมีผู้สูงอายุในหมู่บ้านขอให้ช่วยนำพวงมาลัยไปแสดงความยินดีกับผู้สมัครหมายเลข 3 ซึ่งเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จากนั้นขณะกำลังจะกลับบ้าน นายวรวุฒ พร้อมพวกรวมกว่า 10 คน ได้เข้ามารุมทำร้ายจนล้มลง ได้รับบาดเจ็บที่ร่างกายและศีรษะ ด้วยความโกรธจึงใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงเพื่อป้องกันตัว โดยกระสุนหนึ่งนัดพลาดไปถูก น.ส.พรทิพย์ ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง
นายปฐมชัย ยืนยันว่าไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับกลุ่มผู้บาดเจ็บมาก่อน และอาวุธปืนเป็นของตนเองซึ่งพกติดตัวเป็นประจำเมื่อเข้าไร่ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนอย่างละเอียด ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ภายหลังสถานการณ์คลี่คลาย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้กลับมาดำเนินการนับคะแนนต่อ จนแล้วเสร็จในเวลาประมาณ 20.00 น.