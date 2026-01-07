วงการลูกหนังมีหนาว! “พี่ขาหมู” ฮิปโปสาวโชว์สกิลเลี้ยงบอลสุดน่ารัก สวนสัตว์เปิดเขาเขียวชวนชมฟรีรับวันเด็ก

ศูนย์ข่าวศรีราชา - วงการลูกหนังต้องมีสะดุ้ง เมื่อ “พี่ขาหมู” ฮิปโปโปเตมัสสาววัย 8 ปี ซุปตาร์รุ่นพี่ ประจำสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ออกมาโชว์ลีลาการเลี้ยงลูกบอลสุดน่ารัก ทั้งบนบกและในน้ำ เรียกเสียงชื่นชมจากนักท่องเที่ยวและโลกออนไลน์อย่างล้นหลาม พร้อมต้อนรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2569
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยว่า ช่วงนี้ “พี่ขาหมู” ฮิปโปโปเตมัสเพศเมีย วัย 8 ปี ได้กลายเป็นขวัญใจนักท่องเที่ยว หลังมีการเผยแพร่ภาพขณะกำลังเล่นลูกบอลสีน้ำเงินคู่ใจ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมแสนรู้และความน่ารักแบบเป็นธรรมชาติ
จากภาพและคลิปที่เผยแพร่ออกมา พบว่า พี่ขาหมูสามารถเลี้ยงลูกบอลได้อย่างคล่องแคล่ว โดยบนบกจะใช้ปากและจมูกเขี่ยลูกบอลไปข้างหน้าอย่างตั้งอกตั้งใจ ขณะที่ในน้ำก็ยังคงโชว์ลีลาการดุนบอลให้ลอยไปมาอย่างสนุกสนาน ทำให้ผู้พบเห็นต่างพากันเอ็นดู พร้อมแซวว่าเป็น “ตัวแม่แห่งสนามหญ้าและสระน้ำ” ที่ไม่ว่าจะอยู่บนบกหรือลงน้ำก็เอาอยู่ทุกสถานการณ์
สำหรับพฤติกรรมของ “พี่ขาหมู” ถือว่าแตกต่างจากฮิปโปทั่วไปที่มักใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการพักผ่อน เนื่องจากพี่ขาหมูเป็นฮิปโปสาวสายกิจกรรม ชื่นชอบการเล่นของเล่น โดยเฉพาะลูกบอลคู่ใจที่ต้องพกติดตัวตลอด ไม่ว่าจะเดินเล่นในส่วนจัดแสดงหรือแช่น้ำคลายร้อน
ทั้งนี้ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้จัดกิจกรรมพิเศษ เปิดให้เด็กๆ เข้าชมสวนสัตว์ฟรี ในวันที่ 10 และ 11 มกราคม 2569 ตามเงื่อนไขของสวนสัตว์ เพื่อส่งมอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กและครอบครัว
ไฮไลท์สำคัญ แนะนำให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชม “พี่ขาหมู” ในช่วงเวลา 15.30 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ พี่ขาหมู จะออกมาโชว์สกิลการเล่นลูกบอลแบบใกล้ชิด ณ โซนฮิปโปโปเตมัส สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี รับรองว่าวันเด็กปีนี้จะเต็มไปด้วยความประทับใจและความน่ารักแบบใจฟูแน่นอน