ผบ.ตร.สั่งล่าตัวคนร้ายวางบึ้ม เผา 11 ปั๊มน้ำมัน 3 จังหวัดชายแดนใต้ กำชับเข้มการข่าว ยกระดับดูแลความปลอดภัย

ผบ.ตร. สั่งด่วน "รอง ผบ.ตร. - ผบช.ภ.9" เร่งสืบสวนสอบสวน ล่ากลุ่มคนร้ายวางระเบิด เผา 11 ปั๊ม ชายแดนใต้ กำชับการข่าวเข้ม ยกระดับดูแลความปลอดภัย ย้ำสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
วันนี้ (11 ม.ค.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการด่วนให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ด้านความมั่นคง ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า และ พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 เร่งตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนเหตุกลุ่มคนร้ายลอบวางระเบิด วางเพลิง ปั๊มน้ำมัน และร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มน้ำมัน รวม 11 แห่ง ในพื้นที่ จ.ยะลา นราธิวาส และปัตตานี เหตุเกิดตั้งแต่เวลา 00.55 ของวันที่ 11 มกราคม 2569 ต่อเนื่องหลายพื้นที่ ปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อได้รับความเสียหาย เบื้องต้นเป็นเหตุให้มีประชาชนและตำรวจได้รับบาดเจ็บ 4 ราย
พล.ต.ท.ยิ่งยศ กล่าวว่า ผบ.ตร. กำชับให้ติดตามกลุ่มคนร้ายก่อความไม่สงบมาดำเนินคดีโดยเร็ว ย้ำให้สืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ โดยรับรายงานเบื้องต้นว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ สร้างสถานการณ์ความรุนแรงในคืนก่อนเลือกตั้ง อบต. อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การสืบสวนสอบสวนมีความคืบหน้าในหลายจุด ขณะที่ ผบ.ตร.ย้ำให้ตำรวจทุกหน่วยในพื้นที่ ทั้งตำรวจภูธรจังหวัด และตำรวจตระเวนชายแดน สืบสวนติดตามการข่าวอย่างเข้มข้น ยกระดับดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกมิติ รักษาความสงบในพื้นที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
"ขณะเดียวกัน ผบ.ตร.ห่วงใยตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย ฝากกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง พร้อมให้ผู้บังคับบัญชากวดขันในเรื่องมาตรการความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ทุกนาย และให้เข้าไปดูแลสร้างขวัญกำลังใจอย่างใกล้ชิด"พล.ต.ท.ยิ่งยศ กล่าว
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวด้วยว่า เหตุการณ์ระเบิดและวางเพลิง 11 จุด เป็นเหตุให้ ร.ต.อ.ประสิทธิ์ บำรุง รอง สวป.สภ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่เข้าไปตรวจสอบเหตุระเบิดปั๊มน้ำมัน สาขาตันหยงมัส ในพื้นที่ สภ.ระแงะ ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ สั่งการให้ดูแลด้านการรักษาพยาบาล และดูแลสวัสดิการอย่างเต็มที่