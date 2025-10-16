ผบ.ตร.สุดเสียใจ “ด.ต.สมศักดิ์” ตชด.ชุด EOD เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เยียวยาครอบครัว 3.6 ล้าน เสนอเลื่อนยศเป็นพล.ต.อ.

ผบ.ตร.สุดเสียใจ “ด.ต.สมศักดิ์” ตชด.ชุด EOD เสียชีวิตปฏิบัติหน้าที่ปัตตานี สั่งดูแลครอบครัวเต็มที่ มอบเงินเยียวยา 3.6 ล้าน เลื่อนยศ-ขั้นพิเศษ ยกย่องกล้าหาญสละชีพเพื่อชาติ
วันนี้ (16 ต.ค.) พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงกรณี "ด.ต.สมศักดิ์ นาคเสน" ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุดเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด หรือ EOD กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 444 เสียชีวิตจากการถูกคนร้ายยิงด้วยอาวุธปืน ขณะปฏิบัติภารกิจปิดล้อมเป้าหมายผู้ก่อความไม่สงบ บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (15 ตุลาคม 2568) ว่า เหตุการณ์เกิดเมื่อชุด EOD เข้าพื้นที่ หลังรับแจ้งว่าเคลียร์พื้นที่ได้แล้ว แต่กลับเกิดเหตุการณ์สูญเสียโดนยิงที่ศีรษะจนเสียชีวิต
ผบ.ตร. กล่าวว่า “เรื่องนี้ผมเสียใจ ผมได้บอก พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รอง ผบ.ตร.ว่าสำหรับผู้ที่เสียชีวิตจาการปฏิบัติหน้าที่ ให้ดูแลสิทธิประโยชน์โดยเร็ว มากที่สุดเท่าที่มากได้ ผู้บังคับบัญชาต้องดูแล ลงไปจัดการงานพิธีการงานศพ การพระราชทานเพลิงศพให้สมเกียรติยศ การเพิ่มขั้นเงินเดือนต้องทำให้เร็ว” และย้ำว่า "สำหรับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วได้รับบาดเจ็บ บางคนป่วยติดเตียง คนกลุ่มนี้หนักกว่า ต้องไปดูแลอย่ามองข้าม คนกลุ่มนี้ต้องทนทุกข์กับร่างกายที่ไม่เหมือนเดิม สูญเสียอวัยวะ ต้องไปดูแล การเพิ่มขั้นเงินเดือน ยศ ว่าเพิ่มได้อย่างไร ไม่ใช่ปล่อยไป ต้องไปดูแลปรับแก้ระเบียบคำสั่งเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ”
ด้านพล.ต.ท.ชัยต์พจน สูวรรณรักษ์ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของ ด.ต.สมศักดิ์ฯ โดยได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวในเบื้องต้นประมาณ 3,600,000 บาท พร้อมเสนอเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษไม่เกิน 7 ขั้น เลื่อนยศสูงขึ้นเป็น พล.ต.อ. และได้รับสิทธิบรรจุทายาทเข้ารับราชการตำรวจ โดย ผบ.ตร. กำชับการจัดพิธีศพ ด.ต.สมศักดิ์ ฯ อย่างสมเกียรติ พร้อมให้กำลังใจครอบครัว กำชับผู้บังคับบัญชาดูแลเยียวยาอย่างเต็มที่ และรวดเร็ว
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวด้วยว่า ด.ต.สมศักดิ์ ฯ เป็นตำรวจที่มีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอสดุดีในความกล้าหาญ มุ่งมั่น เสียสละของ ด.ต.สมศักดิ์ ฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ พิทักษ์สันติสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง เป็นตำรวจ EOD ที่มีความเชี่ยวชาญปฏิบัติภารกิจมากมายท่ามกลางความเสี่ยงเพื่อรักษาความสงบปลอดภัยในพื้นที่ และทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่เกรงกลัวภัยอันตรายจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต นับเป็นการสละชีพในหน้าที่ตำรวจที่น่ายกย่อง ซึ่งในวันนี้จะมีพิธีรดน้ำศพ ด.ต.สมศักดิ์ฯ ที่ฌาปนสถานเทศบาลนครยะลา จ.ยะลา โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเป็นตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมพิธี
นอกจากนี้ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ผบ.ตร.ห่วงใยและให้กำลังใจกำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญในการรักษาความสงบสุขของบ้านเมือง ดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นต่อไป โดยชื่นชมตำรวจทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง กล้าหาญ ตั้งใจ ขอให้รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต กำชับผู้บังคับบัญชาดูแลเรื่องความปลอดภัยและขวัญกำลังใจของผู้ปฏิบัติงานด้วย โดยล่าสุดเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดพื้นที่ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส เบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ 3 นาย ผบ.ตร.สั่งการให้ดูแลสิทธิสวัสดิการผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่เช่นกัน