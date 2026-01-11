ศรีสะเกษใช้สิทธิเลือกตั้งท่ามกลางกังวล เผย 15 อบต.ชายแดนเลื่อนวันลงคะแนน เหตุไม่มั่นใจสถานการณ์เสี่ยงไม่ปลอดภัย

ศรีสะเกษ- ประชาชนชาวศรีสะเกษ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ท่ามกลางความกังวล ขณะ 15 อบต. ชายแดน อ.กันทรลักษ์ เลื่อนวันลงคะแนนออกไปเป็นวันที่ 18 ม.ค.นี้ เหตุไม่มั่นใจสถานการณ์ชายแดนยังไม่สงบและมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย ด้านประชาชน ขอผู้นำท้องถิ่นชุดใหม่ เร่งแก้ปัญหาเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสู้รบชายแดน
วันนี้ ( 11 ม.ค.69 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (นายก อบต.) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งไม่ได้มีการประกาศเลื่อนการเลือกตั้ง เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า หลังเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเปิดหีบเลือกตั้ง มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิลงคะแนนอย่างต่อเนื่อง
ในบางพื้นที่ช่วงสายจึงเริ่มมีประชาชนออกมาใช้สิทธิมากขึ้น เนื่องจากชาวบ้านบางส่วนต้องออกไปทำงาน ทำสวน ทำไร่ให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะมีเวลามาใช้สิทธิเลือกตั้ง
สำหรับพื้นที่ 15 อบต. ที่อยู่ติดแนวชายแดนไทย–กัมพูชา ในอำเภอกันทรลักษ์ ได้แก่ อบต.กระแซง, บึงมะลู, สังเม็ก, ภูเงิน, ทุ่งใหญ่, จานใหญ่, ขนุน, เสาธงชัย, ตระกาจ, ละลาย, โนนสำราญ, เมือง, รุง, ซำ และภูผาหมอก ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทั้ง 15 แห่ง ได้ยื่นเสนอขอ ขยายวันออกเสียงลงคะแนน ไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 จากเดิมที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 11 มกราคม 2569
โดยให้เหตุผลว่า สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ด้านอำเภอกันทรลักษ์ ยังไม่สงบยังคงมีเหตุปะทะและมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย จึงมีความจำเป็นต้องเลื่อนการเลือกตั้ง ส่งผลให้หน่วยเลือกตั้ง อบต. ทั้ง 15 แห่ง ปิดเงียบ และไม่มีการจัดการเลือกตั้งในวันนี้
นางอรทัย พิทักษ์ ชาวบ้านพื้นที่ชายแดน ซึ่งยังไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง เปิดเผยว่า รู้สึกกังวลต่อการเลือกตั้งในวันที่ 18 มกราคมที่จะถึงนี้ เนื่องจากยังไม่มั่นใจในสถานการณ์ความปลอดภัย โดยระบุว่าชาวบ้านยังมีความหวาดระแวง เพราะจากการติดตามข่าวยังพบว่ามีการยิงปะทะเป็นระยะ ทำให้ประชาชนไม่มั่นใจว่าจะเกิดเหตุไม่สงบขึ้นเมื่อใด
นางอรทัยกล่าวอีกว่า หากได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง อยากให้ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง นายกอบต. เข้ามา เร่งแก้ไขปัญหาการเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งมองว่ายังล่าช้าและไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ทั้งค่าการอพยพ ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน อีกทั้งขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือยังมีความยุ่งยาก ต้องดำเนินการหลายขั้นตอน
นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงปัญหา ยาเสพติดและการพนันในชุมชน ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ พบว่ามีการลักขโมยทรัพย์สินจากกลุ่มผู้เสพยา รวมถึงบ่อนการพนันและตู้สล็อตที่แพร่กระจายในหลายหมู่บ้าน ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและเด็ดขาด