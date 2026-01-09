กกต.เลื่อนหย่อนบัตรเลือกอบต. 15 แห่งในพื้นที่อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ เป็นวันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค.

กกต.เลื่อนหย่อนบัตรเลือกอบต. 15 แห่งในพื้นที่อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นวันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค.จากเหตุสถานการณ์สู้รบ ที่อื่นยังคงใช้สิทธิ 11 ม.ค.
วันนี้ (9ม.ค.) สำนักงานกกต.แจ้งว่ากกต.มีมติรับทราบตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 15 แห่ง ในพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษเสนอขอขยายวันออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.ไปเป็นวันอาทิตย์ที่18ม.ค.69
จากเดิมที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่11ม.ค.69 นี้ เนื่องจากสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา โดยอบต.ทั้ง15 แห่ง ได้แก่ อบต.กระแซง อบต.บึงมะลู อบต.สังเม็ก อบต.ภูเงิน อบต.ทุ่งใหญ่ อบต.จานใหญ่ อบต.ขนุน อบต.เสาธงชัย อบต.ตระกาจ อบต.ละลาย อบต.โนนสำราญ อบต.เมือง อบต.รุง อบต.ชำ และ อบต.ภูผาหมอก
อย่างไรก็ตามในส่วนของอบต.ในพื้นที่อื่นๆของจังหวัดศรีสะเกษทั้ง 156 แห่ง จะยังคงมีการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในวันอาทิตย์ที่ 11 ม.ค.นี้