นายกฯ อนุทิน ใส่ใจทุกปัญหาของชาติ แก้ไขทุกปัญหาของประชาชน ภายใต้ความร่วมแรงร่วมใจของทุกองคาพยพ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย บูรณาการทุกหน่วยงาน ติดตามและแก้ไขปัญหาแบบองค์รวมมาโดยตลอดตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่ง
สถานการณ์อุทกภัย นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหา ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ชัยนาท พิจิตร โดยมุ่งเน้นบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนอย่างเร่งด่วน ควบคู่กับให้รัฐมตรีและผู้บริหารส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาแนวทางเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว มิให้ประชาชนต้องได้รับความเดือนร้อนในทุก ๆ ปี
ปัญหายาเสพติด นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะตำรวจ ทหาร มหาดไทย ป.ป.ส. บูรณาการในการปฏิบัติการอย่างเต็มกำลังและต่อเนื่อง เป็นศัตรูกับผู้ค้าและผู้ผลิตยาเสพติด
สถานการณ์บริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามและแก้ไขสถานการณ์ ภายใต้การรักษาอธิปไตยของชาติ ควบคู่กับการดำเนิการด้านการต่างประเทศ การดูแลความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน การให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
สถานการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุไม่สงบ และได้สั่งการให้ยกระดับด้านการข่าวเชิงรุก บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ผนึกกำลังทุกภาคส่วนอย่างเป็นเอกภาพ
การลดภาระเรื่องค่าครองชีพประชาชนและการกระตุ้นเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญชวนทั้งประชาชนและผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส เพื่่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชน ควบคู่กับการส่งเสริมการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ