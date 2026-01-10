สลด! ทหารหนุ่มเหนี่ยวไก .38 กรอกปากตัวเองดับคาวัดดังเมืองลำปาง

ลำปาง - เศร้าสลด หนุ่มงาว วัย 37 พลทหารอาสาสังกัด มทบ.32 เหนี่ยวไกอาวุธปืน .38 กรอกปากตัวเองดับคาศาลาวัดดังเมืองลำปาง
วันนี้ (10 ม.ค.69) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองลำปาง ได้รับแจ้งว่า พบชายนอนเสียชีวิตพิงอยู่หน้าศาลาอเนกประสงค์ภายในวัดคะตึกเชียงมั่น วัดดังกลางเมืองลำปาง จึงประสานกู้ภัยสว่างนครลำปาง เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานลำปาง และแพทย์เวรโรงพยาบาลลำปาง เข้าร่วมตรวจสอบ
จุดเกิดเหตุภายในวัด ซึ่งเป็นบริเวณทางเดินหน้าศาลาอเนกประสงค์ฝั่งตรงข้ามกับโบสถ์ พบศพชายสวมเสื้อลายพรางทหารแขนยาว กางเกงกางเกงวอร์มผู้ชายของทหาร สภาพนอนเหยียดยาวศีรษะพาดกับผนังศาลาและมีเลือดไหลบริเวณศีรษะ จากการสอบถามทราบว่าเป็นพลทหารอาสา (สห.) วัย 37 ปี สังกัด มทบ.32
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตถูกยิงด้วยอาวุธปืน ชนิด .38 ซึ่งตกอยู่ใกล้ตัวของผู้ตาย ลักษณะยิงกรอกปาก เลือดไหลนองลงพื้น ตรวจสอบโดยรอบไม่พบร่องรอยการต่อสู้ ซึ่งคาดว่าจะเสียชีวิตมาหลายชั่วโมงแล้ว
ทั้งนี้ทราบว่าผู้เสียชีวิตได้เดินเข้ามาภายในวัดน่าจะช่วงเช้าหลังเวลา 06.00 น. เนื่องจากทางวัดจะเปิดประตูเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้ามาทำบุญในวัดเวลา 06.00 น. และจะปิดประตูเวลา 18.00 น. (หากไม่มีกิจกรรมภายในวัด) จากนั้นผู้ตายได้เดินไปนั่งพักอยู่บริเวณดังกล่าว ก่อนจะเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาเหตุจูงใจที่แท้จริงในการฆ่าตัวตายดังกล่าว
จากการสอบถาม รุ่นพี่ สห.ทราบว่า ผู้ตายเป็นคนอำเภองาว ตำแหน่งพลทหารอาสา นิสัยส่วนตัวเป็นคนที่ขี้น้อยใจ ส่วนสาเหตุที่ทำให้ก่อเหตุดังกล่าวนั้นไม่แน่ใจว่าจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินทองด้วยหรือไม่ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานแจ้งให้ญาติของผู้เสียชีวิตทราบแล้ว