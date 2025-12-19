ตร.ไซเบอร์ ภ.5 แกะรอยรวบแก๊งบัญชีม้าสแกมเมอร์ยกคอก พบสุมหัวรอรับ/โอนตัดเส้นทางคาโรงแรมกลางลำปาง

ลำปาง - ตำรวจไซเบอร์ภาค 5 แกะรอยตามรวบแก๊งบัญชีม้าสแกมเมอร์ยกคอก..พบทั้งคนคุมคอก-เจ้าของบัญชีม้า-คนคุมม้ากด/โอนเงินต่อ นัดรวมตัวเดินทางจากแพร่เปิดห้องสุมหัวโรงแรมกลางเมืองลำปางรอรับ/ถ่ายโอนเงินผ่านตู้รับฝาก (CDM) ตัดเส้นเงินก่อน
เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ ภ.5 จับกุมกลุ่มผู้ต้องหา 9 คนรับจ้างเปิดบัญชีม้า และกดเงินสดนำฝากตู้รับฝากเงินสด (CDM) เพื่อถ่ายโอนเงินไปยังบัญชีอื่นที่จังหวัดลำปาง หลังจาก 16 ธ.ค. 68 เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนทราบว่ามีกลุ่มคนร้ายสแกมเมอร์หลอกลวงเอาเงินจากผู้เสียหายแล้วทำการเบิกถอนเงินสดที่ธนาคารสาขาลำปาง
เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดของธนาคารและบริเวณใกล้เคียง พบว่าคนร้ายมาด้วยกัน 3 ราย คือ นายวันเฉลิม มีภูมิลำเนาอยู่ ต.แม่เกิ๋ง อ.วังชิ้น จ.แพร่ เจ้าของบัญชีม้า และปรากฏภาพชายไม่ทราบชื่อและนามสกุล อีก 2 ราย ทำหน้าที่ขับรถ และคุมม้ากดเงิน
จากการสืบสวนทราบว่ากลุ่มคนร้ายพากันมาเปิดห้องพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ถ.สวนดอก ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง เมื่อตรวจสอบที่โรงแรมดังกล่าวพบกลุ่มผู้ต้องหารวมจำนวน 9 คน ประกอบด้วย นายศุภกฤต อายุ 41 ปี อยู่ ต.พัฒนานิคม อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ทำหน้าที่เป็นคนคุมคอกม้า พร้อมผู้ต้องหาเป็นชายอีก 3 ราย ทำหน้าที่คุมม้ากดเงิน และนำเงินสดส่ง และพบผู้ต้องหาเป็นหญิงจำนวน 4 คน ซึ่งถูกว่าจ้างให้มาเปิดบัญชีที่ จ.ลำปาง
โดยทั้งหมดเดินทางมาด้วยกันจาก จ.แพร่ ขณะที่นายศุภกฤตรอรับอยู่ที่ จ.ลำปาง ก่อนที่จะพามาเปิดห้องพักที่โรงแรมเพื่อรอไปเปิดบัญชี และรอเงินเข้า ซึ่งนายศุภกฤตจะพาเจ้าของบัญชีม้าไปถอนเงิน ก่อนที่จะนำเงินสดให้นายสมชายเอาไปใส่ตู้ CDM เพื่อย้ายถ่ายโอนเงินต่อไป
ผลจากการเข้าตรวจค้นและจับกุม กลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 9 คนที่มีการรวมตัวกันเดินทางมาจาก จ.แพร่ พบเงินสดของกลาง 360,300 บาท ทั้งนี้ กลุ่มผู้ต้องหาได้ให้การว่าเป็นเงินสดที่ได้มาจากการเบิกถอนเงินสดจากบัญชีม้า
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้แจ้งข้อกล่าวหาต่อกลุ่มผู้ต้องหารวมทั้ง 9 คน ในความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ตาม ป.อาญา มาตรา 209 และความผิดอาญาอื่นๆ พร้อมทั้งได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางนำส่ง พงส.สภ.เมืองลำปาง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป