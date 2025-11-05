ตำรวจภาค 4 รวบเครือข่ายบัญชีม้ารายใหญ่จ.สกลนครกว่า 30 ราย

สกลนคร-ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาค 4 และบริษัททรูมันนี่ แถลงผลจับเครือข่ายบัญชีม้าจ.สกลนคร กว่า 30 ราย พบรับจ้างเปิดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท 28 ราย กลุ่มนายหน้าจัดหาบัญชีม้าอีก 2 ราย หากพบเบาะแสลวงออนไลน์ หรือรับจ้างเปิดบัญชีม้า ที่สายด่วน 1441 และ 191
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมชั้น 5 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธรภาค 4 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4, พล.ต.ต.สุริเดช วรรณสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.สกลนคร, พล.ต.ต.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย ผบก.สส.ภ.4 และนายกรวุฒิ ปวิตรปก บริษัท ทรูมันนี่ จำกัด แถลงผลการปฏิบัติการจับกุมเครือข่ายจัดหาบัญชีม้า (True Money Wallet) รายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
การปฏิบัติการระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม -2 พฤศจิกายน 2568 สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 30 ราย แบ่งเป็น กลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท จำนวน 28 ราย กลุ่มนายหน้าจัดหาบัญชีม้า จำนวน 2 ราย โดยทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาเกี่ยวกับ ฉ้อโกงประชาชน การนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ สมคบกันฟอกเงิน และการจัดหาบัญชีเพื่อใช้กระทำความผิดทางเทคโนโลยี
จากการสืบสวนขยายผล พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดสกลนครที่เปิดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ทเพื่อรับจ้างให้เครือข่ายใช้ต่อไปอีก กว่า 213 คน และตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับคดีหลอกลวงออนไลน์ทั่วประเทศกว่า 647 เคสไอดี รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 80,814,933 บาท โดยเฉพาะในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 4 พบความเชื่อมโยง 147 เคส คิดเป็นความเสียหายกว่า 47 ล้านบาท
พฤติการณ์ของกลุ่มผู้ต้องหา คือมีนายหน้ารับจ้างจัดหาชาวบ้านเปิดบัญชีทรูมันนี่ วอลเล็ท โดยให้ค่าตอบแทนรายละ 1,000 บาท เพื่อนำคิวอาร์โค้ดและบัญชีไปส่งต่อให้กับหัวหน้าเครือข่าย ซึ่งสืบทราบว่าเป็นชาวจีนที่อยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัว ขบวนการนี้นำบัญชีไปใช้หลอกลวงประชาชนในหลายรูปแบบ เช่น การหลอกลงทุนออนไลน์ การหลอกขายสินค้า และการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เปิดเผยว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ภ.4 และบริษัททรูมันนี่ ที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก จนนำไปสู่การสืบสวนขยายผลถึงเครือข่ายนายหน้าและผู้เปิดบัญชีม้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตำรวจภูธรภาค 4 ยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจัง
พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเบาะแสการหลอกลวงออนไลน์ หรือผู้ที่มีพฤติกรรมรับจ้างเปิดบัญชีม้า สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้าน หรือสายด่วน 1441 และ 191 เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในโลกออนไลน์
ทั้งนี้ยังพบอีกว่า ผู้จัดหาบัญชีม้า 2 ราย เป็นชาว อ.เมืองสกลนคร และพื้นที่ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร มีผู้เปิดบัญชีม้าวอทเล็ทและบัญชีธนาคาร จำนวน 28 ราย โดยแก๊งจัดหาบัญชีม้าเน้นเจาะกลุ่มผู้เล่นเกมส์ออนไลน์ มีการสแกนหน้ายืนยันตัวตน ซึ่งเริ่มขบวนการตั้งแต่ช่วงความไม่สงบชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ผ่านมา