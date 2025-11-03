ตร.ภาค4ทลายแก๊งบัญชีม้าอุดร-หนองคาย18รายโยงขบวนการฉ้อโกงออไลน์หลายรูปแบบ

อุดรธานี – ตำรวจภาค 4 ทลายขบวนการจัดหาบัญชีม้า จับกุมได้ 18 ราย เป็นกลุ่มรับจ้างเปิดบัญชีม้า 13 ราย และเป็นธุระจัดหาบัญชีม้าอีก 5 ราย มีพฤติกรรมโฉดชั่วเชื่อมโยงกับขบวนการฉ้อโกงออนไลน์หลายรูปแบบ ตำรวจมอบเงินคืนจากเงินของกลางที่ยึดได้ให้ผู้เสียหายกว่า 2 แสนบาท
วันนี้ (3 พ.ย.) ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี พล.ต.ท.สันติ ชัยนิรามัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการ หัวหน้าสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย ร่วมกันแถลงผลการทลายขบวนการจัดหาบัญชีม้า โดยมีสื่อมวลชนจากทุกแขนงเข้าร่วมรับฟังอย่างคึกคัก
โดยผลการสืบสวนสามารถ จับกุมผู้ต้องหาได้รวม 18 ราย แบ่งเป็นกลุ่ม รับจ้างเปิดบัญชีม้า 13 ราย และกลุ่ม ธุรกิจจัดหาบัญชีม้า 5 ราย ซึ่งมีการดำเนินการเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกับขบวนการฉ้อโกงออนไลน์หลายรูปแบบ
สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่มุ่งปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการกระทำความผิดเกี่ยวกับ “บัญชีม้า”
ตำรวจภูธรภาค 4 จึงได้สนธิกำลังร่วมกับตำรวจในพื้นที่และสถาบันการเงิน ทำการสืบสวนติดตามพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เปิดบัญชีต้องสงสัย จนสามารถขยายผลนำไปสู่การจับกุมได้ทั้งหมด
จากการสอบสวนพบว่า ผู้ต้องหาหลายรายรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร โดยได้รับค่าตอบแทน บัญชีละ 1,000 บาท ก่อนส่งสมุดบัญชีและบัตรเอทีเอ็มให้กับหัวหน้าเครือข่าย ซึ่งขณะนี้ตำรวจทราบตัวแล้วว่าคือใคร ทั้งหมดเกี่ยวข้องกับขบวนการฉ้อโกงออนไลน์ เช่น หลอกลงทุน หลอกขายสินค้า และแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งตรวจสอบพบว่ามีบัญชีม้าที่ถูกใช้กระทำความผิดเชื่อมโยงอย่างน้อย 8 เคส สร้างความเสียหายรวมเกือบ 2 ล้านบาท ในพื้นที่อุดรธานีและหนองคาย
ภายหลังการแถลงข่าว ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ได้มอบเงินของกลางที่สามารถยึดและอายัดคืนได้จำนวนกว่า 200,000 บาท ให้กับผู้เสียหายบางส่วน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้น พร้อมยืนยันว่าตำรวจจะเร่งขยายผลดำเนินคดีกับกลุ่มนายหน้าและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดให้ถึงที่สุด ผู้บัญชาการฯ ยังฝากเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อหรือรับจ้างเปิดบัญชีธนาคารให้ผู้อื่น เพราะมีโทษทางกฎหมายและอาจถูกนำไปใช้ในคดีฉ้อโกง ซึ่งผู้เปิดบัญชีจะต้องรับผิดชอบร่วมด้วย