รวบสาวรับจ้างเปิดบัญชีม้า ตรวจประวัติพบมีหมายจับคดีอุ้มบุญ

ตำรวจ สน.เพชรเกษมจับสาววัย 32 ปี รับจ้างเปิดบัญชีม้า อ้างถูกลูกน้องเก่าขโมยบัตร ปชข.ไปเปิดบัญชี ตรวจประวัติพบมีหมายจับคดีอุ้มบุญ
วันนี้ (8 ธ.ค.) พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม พ.ต.ท.กมเลศ พูลสุขโข รอง ผกก.ป. พ.ต.ท.สุพัฒน์ พลหนองหลวง สวป. พ.ต.ท.ธวัชชัย ทิพย์วงษ์ สว.สส. พร้อมฝ่ายสืบสวนและฝ่ายปราบปราม สน.เพชรเกษม ร่วมกับ ตร.สภ.บ้านแก่ง จ.สุโขทัย จับกุมตัว น.ส.วารุณี อายุ 32 ปี ชาว กทม. ในข้อหาร่วมกันเปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือบัญชีเงินฝากอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยมิได้มีเจตนาใช้เพื่อตนหรือเพื่อกิจการที่ตนเกี่ยวข้อง หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ โดยประการที่รู้หรือควรรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดอาญาอื่นใด ตามหมายจับของศาล จังหวัดสวรรคโลก ที่ 133/2568 ลงวันที่ 4 ก.ย.68 จับกุมตัวได้ที่ร้านคาราโอเกะดาวกระจาย ถนนบางแคบางบอนมุ่งหน้าแยกบางพฤกษ์ แขวง-เขตบางแค กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากตำรวจชุดจับกุมได้รับแจ้งจากสายลับว่า มีบุคคลตามหมายจับ อยู่ใกล้ร้านคาราโอเกะดาวกระจาย ถนนบางแคบางบอนมุ่งหน้าแยกบางพฤกษ์ จึงไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบ น.ส.วารุณี ซึ่งมีตำหนิรูปพรรณตรงกับสายลับแจ้ง กำลังนั่งคร่อมรถจยย.จึงได้ทำการตรวจสอบบุคคลตามหมายจับผ่านระบบ CRIME ONLINE ปรากฏว่าเป็นบุคคลตามหมายจับของจังหวัดสวรรคโลก จริง จึงได้เชิญตัวไปสอบสวนที่ สน.เพชรเกษม
จากการสอบสวน น.ส.วารุณี ให้การอ้างว่า เคยเปิดบริษัทแล้วถูกลูกน้องเก่าขโมยเอาบัตรประชาชนไปเปิดบัญชี
จากการตรวจสอบประวัติ น.ส.วารุณี ยังพบว่ามีหมายจับของศาลอาญาที่ 718/2566 ลงวันที่ 12 ต.ค. 66 ซึ่งต้องหากระทำความผิดฐานสมคบและร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งครรภ์แทนเพื่อประโยชน์ทางการค้า (รับจ้างอุ้มบุญ) ซึ่ง น.ส.วารุณี ให้การว่า มีคู่เกย์ชาวสิงคโปร์ อยากมีลูกด้วยกัน จึงมาว่าจ้างตนให้ตั้งท้องจนได้ลูกสาวแฝด 3 คน แต่เสียชีวิตไป 1 คน ได้ค่าจ้าง 5.5 แสนบาท