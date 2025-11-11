สายตรวจเพชรเกษม เรียกตรวจชายแกล้งบ้า พบหนีหมายจับคดีลักทรัพย์

MGR Online-ตำรวจสายตรวจ สน.เพชรเกษม ออกตรวจพื้นที่ เจอชายมีพิรุธต้องสงสัย ยืนอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อย่านบางแค เรียกตรวจมีลักษณะแกล้งทำเป็นคนบ้า แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจสอบในระบบเป็นบุคคลตามหมายจับคดี "ลักทรัพย์"
วันนี้ (11 พ.ย.) พ.ต.อ.ปราโมทย์ จันทร์บุญแก้ว ผกก.สน.เพชรเกษม สั่งการ พ.ต.ท.กมเลศ พูลสุขโข รอง ผกก.ป.สน.เพชรเกษม พ.ต.ท.สุพัฒน์ พลหนองหลวง สวป.สน.เพชรเกษม และตำรวจชุดป้องกันปราบปราม สน.เพชรเกษม จับกุม นายจักรภัทร (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี ภูมิลำเนา ต.ปากช่อง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ผู้ต้องหาลักทรัพย์ ได้ที่หน้าร้านสะดวกซื้อ กัลปพฤกษ์-สาทร แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 พ.ย. ตำรวจชุดป้องกันปราบปราม สน.เพชรเกษม ได้ออกตรวจพื้นที่ตามปกติ ต่อมาเวลา 19.30 น. พบเห็น นายจักรภัทร กำลังเดินอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อ กัลปพฤกษ์-สาทร แขวงบางแค ท่าทางมีพิรุธต้องสงสัยจึงเรียกให้หยุด จากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย ทว่า นายจักรภัทร ยังมีอาการพิรุธอยู่ และแกล้งทำในลักษณะคล้ายคนบ้า
ตำรวจจึงตรวจสอบบุคคลตามหมายจับ ผ่านระบบ CRIME ONLINE ปรากฏว่า เป็นบุคคลตามหมายจับ ศาลอาญาธนบุรี ที่ 259/2567 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2567 ต้องหาว่ากระทำผิดฐาน "ลักทรัพย์ (ผิดเงื่อนไขคุมประพฤติตามที่ศาลกำหนด ไม่ไปรายงานตัว และกระทำกิจกรรมบริการสังคม หรือสาธารณประโยชน์)" จึงได้เชิญตัว นายจักรภัทร มาที่ สน.เพชรเกษม เพื่อตรวจสอบยืนยันหมายจับอีกครั้ง
ปรากฏว่า ศาลอาญาธนบุรี ยืนยันว่า ยังต้องการตัว นายจักรภัทร มาดำเนินคดีอยู่ จากนั้นตำรวจได้แสดงหมายจับ นายจักรภัทร ทราบและเข้าใจดีแล้ว โดยรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง และไม่เคยถูกจับกุมตัวในมูลคดีเดียวกันมาก่อน จึงแจ้งข้อหาก่อนควบคุมตัว ส่งพนักงานสอบสวน สน.เพชรเกษม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย.