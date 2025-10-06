ศาลราชบุรีสั่งจำคุก “ปารีณา ไกรคุปต์” 4 ปี 1 เดือน ไม่รอลงอาญา คดีบุกรุกป่ากว่า 1,700 ไร่

ราชบุรี – ศาลจังหวัดราชบุรีมีคำพิพากษาให้จำคุก น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีต ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ ในคดีบุกรุกที่ดินป่าสงวนและที่ดินในเขต ส.ป.ก. รวมกว่า 1,706 ไร่ ที่ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี
วันนี้ ( 6 ต.ต.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า ศาลจังหวัดราชบุรีมีคำพิพากษาให้จำคุก “น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์” เป็นเวลา 4 ปี 1 เดือน โดยไม่รอการลงอาญาในคดีบุกรุกป่าในพื้นที่ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง
โดยคดีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อปี 2562 นายวีระ สมความคิด ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ น.ส.ปารีณา และเจ้าหน้าที่รัฐบางราย ที่สถานีตำรวจภูธรจอมบึง จังหวัดราชบุรี หลังตรวจพบว่ามีการครอบครองที่ดินในเขต ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ ส.ป.ก. รวมกว่า 1,706 ไร่ ซึ่งต่อมา สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้เข้าตรวจสอบและเพิกถอนสิทธิการครอบครองพื้นที่ดังกล่าว
ภายหลังคำพิพากษา ทนายความของ น.ส.ปารีณา ได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล
สำหรับ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ และเป็นบุตรสาวของ นายทวี ไกรคุปต์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม โดยคดีบุกรุกที่ดินในครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในคดีสำคัญที่สังคมให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง