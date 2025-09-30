อัปยศผู้นำไทย! "วีระ" ฟาดปมไทยต้องขอเขมรเข้า "หลักเขต 73" ชี้ชัด "กาสิโนรุกล้ำ" ต้อง "ทุบทิ้งสถานเดียว" ไม่ใช่เจรจาใช้ร่วม!

วีระ สมความคิด ลงพื้นที่ชายแดนตราด ตรวจสอบหลักเขต 73-กาสิโนรุกล้ำ เรียกร้องรัฐบาล "ทุบทิ้งสถานเดียว" และยกเลิก MOU 44
นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้เดินทางลงพื้นที่บริเวณชายแดนจังหวัดตราด เพื่อสำรวจสถานการณ์การปักปันเขตแดน และความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำอธิปไตย
นายวีระได้เปิดเผยถึงปัญหาการเข้าถึงพื้นที่บริเวณหลักเขตที่ 73 ซึ่งเป็นหลักเขตทางบกหลักสุดท้าย โดยระบุว่าถูกเจ้าหน้าที่ทหารนาวิกโยธินปฏิเสธไม่ให้อำนวยความสะดวกในการเข้าตรวจสอบ โดยให้เหตุผลว่าการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ฝ่ายกัมพูชาทราบก่อน
นายวีระกล่าวว่า การที่คนไทยไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบแผ่นดินของตนเองได้ โดยต้องขออนุญาตจากประเทศเพื่อนบ้าน ถือเป็นเรื่องน่า "อัปยศ" ที่ผู้นำไทยในอดีตยอมรับเงื่อนไขนี้ และเป็นการทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบด้านพื้นที่มาโดยตลอด
สำหรับปัญหากรณีการก่อสร้างกาสิโนและอาคารต่างๆ บริเวณบ้านท่าเส้น ที่มีการอ้างว่ารุกล้ำอธิปไตยของไทย นายวีระยืนยันจุดยืนว่าทางออกมีเพียงการ "ทุบทำลายทิ้งสถานเดียว"
เขาให้เหตุผลว่า สิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเข้ามานั้นผิดกฎหมายไทยอย่างชัดเจน เนื่องจากไม่ได้มีการขออนุญาตก่อสร้างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย พร้อมเตือนว่าการเลือกวิธีเจรจาเพื่อ "ใช้ประโยชน์ร่วมกัน" จะเป็นการเปิดทางให้กัมพูชาอ้างสิทธิ์ครอบครองทั้งหมดในอนาคตได้ นอกจากนี้ ยังได้วิจารณ์การใช้งบประมาณ 51 ล้านบาทสร้างถนนที่เชื่อว่าเอื้อประโยชน์ให้กับกาสิโนฝั่งกัมพูชามากกว่าประชาชนไทย
นายวีระยังได้เรียกร้องให้รัฐบาลชุดปัจจุบันยกเลิก MOU ปี 2543 และปี 2544 โดยเฉพาะ MOU ว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเล โดยให้ความเห็นว่าตั้งแต่มีข้อตกลงดังกล่าวประเทศไทยมีแต่เสียดินแดนและเสียเปรียบมาอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งแสดงความกังวลที่รัฐบาลพลเรือนได้มอบอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาชายแดนทั้งหมดให้เป็นภาระของทหาร โดยชี้ว่ารัฐบาลพลเรือนต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอธิปไตยของชาติ
title="YouTube video player" frameborder="0"
allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture"
allowfullscreen>