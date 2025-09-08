กลุ่มต้านคอร์รัปชั่น 4 ภาค ร้อง “วันนอร์” สอบคุณสมบัติ “อนุทิน” โยงคดีเขากระโดง-ฮั้วเลือก สว. หวั่นปัญหาคุณสมบัติทำประเทศสะดุด

กลุ่มประชาชนต่อต้านคอร์รัปชัน 4 ภาค บุกสภา ร้อง “วันนอร์” สอบคุณสมบัติ “อนุทิน” อ้างโยงคดีที่ดินเขากระโดง-ฮั้วเลือก สว. ชี้ อย่าให้ประเทศต้องสะดุดซ้ำ เพราะปัญหาคุณสมบัติไม่ชัดเจน พร้อมฝากถึง ปชน. ต้องเข้มงวดตรวจสอบเพื่อผลประโยชน์ชาติ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ก.ย.ที่รัฐสภา กลุ่มประชาชนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 4 ภาค นำโดย นายอัครวัฒน์ พงศ์ธนาชลิตกุล สว.สำรอง ยื่นหนังสือถึง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา โดยมี นายเจษ อนุกูลโภคารัตน์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน ประสานการเมืองและรับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือแทน เรื่องขอให้ทบทวนคุณสมบัติผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี
โดย นายอัครวัฒน์ กล่าวว่า ให้ทบทวนและตรวจสอบผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี คือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และตรวจสอบคุณสมบัติของคณะรัฐมนตรีและผู้ช่วยรัฐมนตรีที่จะถูกจัดตั้งขึ้น ว่ามีความผิดในทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ เนื่องจากเรามีความเป็นห่วงผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนของผู้บริหารประเทศทั้งนายอนุทิน และจะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาในเร็วๆ นี้ อย่างที่ทุกคนทราบในกลุ่มนี้หลายคนยังมีเรื่องที่ถูกร้องเรียน ซึ่งเป็นเหตุให้ประชาชนทั้งประเทศสงสัยว่า มีการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำความผิดใดๆ ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่
นายอัครวัฒน์ กล่าวต่อว่า กลุ่มประชาชนต่อต้านคอร์รัปชันทุจริต 4 ภาค จึงมีความเห็นว่าอยากให้ประธานรัฐสภาและเลขาธิการสภา ตรวจสอบให้ละเอียดถี่ถ้วนเพื่อวางแนวทางการคัดสรรบุคคลให้มาดำรงตำแหน่งสำคัญในประเทศซึ่งเป็นเรื่องสำคัญของประเทศชาติบ้านเมือง เพราะยังมีหลายๆ อย่างส่อให้เห็นว่าอาจมีการผิดจริยธรรม ของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง แต่มีผู้นำระดับประเทศ ที่ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่ได้กระทำการใดหรือปล่อยผ่านเลยเพิกเฉยตามคำสั่งของศาลฎีกา ที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในขณะนั้น หรือหมายถึงกรมที่ดินได้ตรวจสอบรายละเอียดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดอย่างไร
นายอัครวัฒน์ กล่าวต่อว่า เพื่อให้สังคมได้รับรู้จนเหตุการณ์ลุกลามส่งผลให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศมีความเคลือบแคลงสงสัย โดยเฉพาะยกเรื่องของการใช้ที่ดินฟาร์มไก่ของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ มาเปรียบเทียบที่ศาลตัดสินความผิดและตัดสิทธิทางการเมือง 10 ปี นอกจากนี้ นายอนุทิน ซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองและมีความปรากฏในชุดสืบสวนไต่ส่วนที่ 26 ของอนุ กกต. ได้ส่งหมายเรียกและเป็นผู้ถูกกล่าวหาในการมีส่วนร่วมโกงการเลือก สว.
“พวกเราจึงอยากให้ประธานสภาเข้มงวดและตรวจสอบเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งทางการเมือง ให้ถี่ถ้วนรอบคอบ รวมถึงความเชื่อมั่นระดับสากล เราอยากเห็นประเทศชาติมีความเที่ยงธรรม ไม่อยากให้เลือกมาแล้วให้ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือถูกพักงาน แล้วทำให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าอย่างลำบาก การพัฒนาประเทศนี้ก็จะหยุดอยู่กับที่ และขอฝากไปถึงพรรคประชาชนซึ่งเป็นผู้โหวตให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี ต้องแสดงการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริง” นายอัครวัฒน์ กล่าว