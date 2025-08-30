“วีระ” จวก ทภ.1 ประกาศกฎอัยการศึกบ้านหนองจาน แต่ยังกลัวทหารเขมร

“วีระ” จวกกองทัพภาคที่ 1 ประกาศกฏอัยการศึกพื้นที่บ้านหนองจาน แต่กลัวทหารกัมพูชา ไม่กล้าพาชาวบ้านเข้ารังวัดที่ดินในที่ของตัวเองให้ครบทุกพื้นที่
จากกรณีที่มีข่าวว่าเมื่อเช้าวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขาอำเภออรัญประเทศ ได้พาชาวบ้านลงชี้เขตที่ดินบริเวณบ้านหนองจาน ต.โดนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว เพื่อทำการรังวัดที่ดิน แต่ปรากฏว่า สามารถเข้าไปชี้เขตได้เพียงบางจุดบริเวณถนนศรีเพ็ญ แต่ไม่สามารถเข้าไปชี้จุดบริเวณหลักเขตที่ 47 ไปถึงหลักเขตที่ 46 ได้ เนื่องจากมีทหารกัมพูชาซุ่มดูอยู่และอาจมีทุ่นระเบิดตกค้าง ทำให้ชาวบ้านที่มีที่ดินบริเวณดังกล่าวต้องกลับบ้านไปโดยไม่ได้รังวัดที่ดิน นั้น
นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้โพสต์ข้อความ ในเฟซบุ๊ก “Veera Somkwamkid” แสดงความเห็นในเรื่องดังกล่าวว่า “มันช่างเลวระยำสุดจะบรรยายจริงๆ! ทหารกองทัพภาคที่ 1 กลัวเขมรจนสั่นไปหมด ทั้งที่เพิ่งจะประกาศกฎอัยการศึกไปเพียงแค่วันเดียว ไม่กล้าพาชาวบ้านหนองจานที่มีเอกสารสิทธิ์ และเจ้าพนักงานที่ดิน ไปชี้ที่ดินของชาวบ้านคนไทย ที่ถูกเขมรมันมาบุกรุกแย่งยึดไปจากคนไทย พอทหารพาชาวบ้านเดินเข้าไปเจอพวกเขมร ก็ขาสั่นรีบพาชาวบ้านที่มีเอกสารสิทธิ์ถอยกลับออกมาทันที อ้างว่าเขมรมันจะโกรธแล้วเกิดการปะทะขึ้นมา ทั้งๆ ที่บริเวณนั้นมันเป็นแผ่นดินไทยแท้ๆ
“หลักฐานชัดๆ วันนี้ ทำให้เชื่อได้หรือยังว่า ทหารกองทัพภาคที่ 1 (บางคน)แม่งงงอ่อนจริงๆ กลัวการรบกับเขมร พวกทหารบางคน มันคงไม่รู้ว่าชาวบ้านเขาด่าพวกคุณลับหลังอย่างไรบ้าง? นายวีระฟังชาวบ้านเขาด่าแล้ว บอกตรงๆ อายแทนทหารเหล่านี้” นายวีระกล่าว
อย่างไรก็ตาม พ.อ.ชัยณรงค์ กาสี ผบ.ฉก.12 อรัญประเทศ กองกำลังบูรพา ชี้แจงว่า ตามที่มีข่าวว่าเจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ ไม่สามารถเข้าไปรังวัดที่ดิน ในที่ดินของชาวบ้านที่เป็นเจ้าของได้ เนื่องมาจากมีกองกำลังทหารของกัมพูชา มาซุ่มดูความเคลื่อนไหวในการรังวัดที่ดิน ทางทหารกองกำลังบูรพากลัวว่าจะไม่ปลอดภัยนั้น ข้อเท็จจริง คือ กองกำลังบูรพา โดย ฉก.12 ได้รับการประสานจากสำนักงานที่ดินสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ ในการจัดชุดรักษาความปลอดภัย และตรวจสอบทุ่นระเบิดให้กับคณะฯ ในการรังวัดที่ดินให้กับประชาชน ในพื้นที่บ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว จำนวน 20 ราย
และได้ดำเนินการเรียบร้อยทุกแปลง ยกเว้นเพียง 1 แปลง ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีทุ่นระเบิดตกค้างอยู่ ซึ่งอยู่ใกล้กับหลักเขต 47 ฉก.12 จึงได้แจ้งประชาชนเจ้าของที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่ดินทราบ
พ.อ.ชัยณรงค์ ยืนยันว่า สาเหตุที่แท้จริงที่ไม่สามารถรังวัดที่ดินได้นั้น เนื่องจากที่ดินแปลงที่รังวัดวันนี้ มีกับระเบิด ทางทหารกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยกับชาวบ้านที่เข้าไปรังวัด จึงได้ระงับการรังวัดตามแผนที่ที่ได้ส่งมา พื้นที่ที่จะรังวัดอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้เก็บกู้ทุ่นระเบิด แปลง SHA 62-01/AD (กรอบสีแดงในภาพ) บ้านภูน้ำเกลี้ยง ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ขนาดพื้นที่ 950,542 ตารางเมตร