ทบ.กังวลเหตุบ้านหนองจาน หวั่นลามไปจุดอื่น ชี้หากถกทวิภาคีไม่คืบอาจใช้กำลังผลักดัน หนุนสร้างรั้ว

โฆษก ทบ.รับกังวลเหตุบ้านหนองจาน หวั่นลามไปจุดอื่น ชี้หากถกทวิภาคีไม่คืบ เป็นไปได้ใช้กำลังผลักดัน เห็นด้วยสร้างรั้ว
วันที่ 29 ส.ค. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลตรีวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก แถลงข่าวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา ในพื้นที่บ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว หลังมีการประกาศกฎอัยการศึกว่า ยังไม่ได้รับรายงานสิ่งผิดปกติ ซึ่งการประกาศกฎอัยการศึกเป็นมาตรการควบคุมพื้นที่ และรักษาความปลอดภัย เนื่องจากในพื้นที่มีแนวโน้มการเกิดเหตุจลาจล อาจจะมีความไม่เรียบร้อย ถือเป็นมาตรการดูแลการเข้าออกในพื้นที่ต้องระมัดระวังมากขึ้น โดยเฉพาะบุคคลที่เป็นประชาชน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกัมพูชาหรือฝ่ายไทย
อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการเผชิญหน้าของประชาชนสองประเทศ ซึ่งไม่มีใครอยากให้มีการเผชิญหน้าในลักษณะนั้น ซึ่งอาจจะพัฒนาไปยังจุดอื่น จึงค่อนข้างมีความน่ากังวล ในขณะเดียวกันยืนยันว่ามวลชนฝ่ายไทย เช่น อินฟลูฯ ขอความร่วมมือได้ และปัจจุบันน่าจะมีการพูดคุยกันอยู่แล้ว ซึ่งฝั่งไทย ไม่ได้มีความน่ากังวลอะไร ทุกคนอยู่ในกรอบ และยังสามารถเข้าออกในพื้นที่ได้ เพียงแต่ให้มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย
พลตรีวินธัย ยังกล่าวถึง กรณีการสร้างรั้วชายแดน จังหวัดสระแก้วว่า โดยหลักแล้ว หากเป็นพื้นที่ที่มีความเรียบร้อยแล้ว สามารถสร้างรั้ว ได้ซึ่งขณะนี้อยู่ที่ว่าหน่วยไหนจะเป็นผู้ปฏิบัติ แต่ในพื้นที่ที่เป็นประเด็น ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ที่ยังไม่ชัดเจน ไม่มีการยอมรับเส้นปฏิบัติการของทั้งสองประเทศ
เมื่อถามว่าในพื้นที่บ้านหนองจาน กรณี ที่การประชุมทวิภาคีในระดับต่างๆ ไม่เป็นผล จะสามารถใช้กำลังผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ได้หรือไม่ พลตรีวินธัย กล่าวว่า เป็นไปได้หมด ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นมีความข้องเกี่ยวกับประชาชนต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพราะในภาพรวม กัมพูชาพยายามใช้เวทีต่างประเทศ เป็นเครื่องมือกดดันฝ่ายไทย แต่ยังไม่สามารถทำได้ ซึ่งฝ่ายไทยก็มีความพร้อมในทุกเรื่อง และเราก็ชี้แจงในทุกเรื่องได้ ว่าสิ่งที่ได้กระทำไปอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรม ยอมรับว่าฝ่ายทหารเองก็กังวล อยากให้การทำงาน มีความสมบูรณ์มากที่สุด ไม่ยิ่งถูกหยิบยกไปเป็นเงื่อนไขอื่น ที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในอนาคต เพราะจะทำให้บริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ยากขึ้น
ส่วนเรื่องการสร้างรั้วจะเป็นหน้าที่ของกองทัพบกหรือกองทัพไทยนั้น ตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลรายละเอียด ซึ่งการสร้างรั้ว น่าจะมีประโยชน์โดยเฉพาะการเข้าออก ในพื้นที่ที่มีความชัดเจน แต่เท่าที่มีติดตามข่าวสารกับกองทัพไทย จะพูดถึงบริเวณพื้นที่ ที่ตกลงกันได้แล้ว ก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ รวมถึงการกระทำผิดกฎหมายที่ใช้ช่องทางธรรมชาติ ก็พยายามไม่ทำให้มากที่สุด