"บิ๊กเล็ก" กำชับ ทภ.1 ขอความร่วมมือมวลชนงดไปบ้านหนองจาน เพื่อความปลอดภัย รอ GBC แก้ปัญหา

รมช.กลาโหม กำชับกองทัพภาคที่ 1 ขอความร่วมมือมวลชนที่เคลื่อนไหวบริเวณบ้านหนองจาน ออกจากพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย รอกลไก GBC แก้ปัญหา ยืนยันทำหน้าที่บนพื้นฐานผลประโยชน์ชาติ ไม่มีใบสั่งจากใคร
วันที่ 28 ส.ค. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ระบุถึงสถานการณ์ไทย-กัมพูชาบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วที่มีการ เคลื่อนไหวนำมวลชน 2 ฝ่ายเข้ามาในพื้นที่ว่า ได้สั่งการให้กองทัพภาคที่ 1 ประสานกับประชาชนที่เคลื่อนไหวในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เพราะทางเจ้าหน้าที่ห่วงใยความลำบาก และความปลอดภัย พร้อมทั้ง ขอให้ใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาหรือ GBC ได้ทำงาน ร่วมกันก่อน
ในช่วงนี้จึงขอให้ออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อความปลอดภัย เพราะหากประชาชนเกิดการปะทะกันเองจะเป็นเรื่องควบคุมได้ยาก แต่เชื่อมั่นว่า เรื่องนี้จะไม่กระทบต่อการเจรจา แต่ถ้าเหตุการณ์บานปลายไปมากกว่านี้ก็อาจจะกระทบได้
ส่วนกรณีความเคลื่อนไหวของ 'กันจอมพลัง' ที่โพสต์ผ่าน Social Media เรื่องการนำรถขนปฏิกูลเข้าในพื้นที่จะเป็นการยั่วยุ หรือไม่ พลเอกณัฐพลระบุว่า แล้วแต่สื่อมวลชนจะคิด แต่สิ่งสำคัญคือเป็นห่วงประชาชนมากกว่า
ส่วนจะต้องเตือนสติคนไทยให้ระมัดระวังเรื่องนี้หรือไม่ พลเอกณัฐพล ย้ำว่า ต้องขอฝากสื่อมวลชน เพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ โดยที่ทางฝ่ายกัมพูชาเองก็ไม่สามารถควบคุมมวลชนของกัมพูชา ก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดเดาได้ เพราะฉะนั้นจึงต้องขอความร่วมมือประชาชนได้เพียงอย่างเดียว
พลเอกณัฐพล ยังระบุถึงแนวคิดการสร้างรั้วถาวรบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วว่า ตามโรดแมปที่คิดไว้มีหลายเรื่องแต่ต้องทำเป็นขั้นตอน แต่ประเด็นสำคัญจะต้องทำเรื่องของการหยุดยิงให้สมบูรณ์ก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการเจรจาตามกลไกของ GBC แต่ต้องทำเป็นขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมา
โดยร่างโรดแมปที่จะนำไปพูดคุยในที่ประชุม GBC ดำเนินการเสร็จในเบื้องต้นแล้วเพื่อเตรียมนำเสนอเข้าสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งในการประชุม GBC ที่จะเกิดขึ้น ยอมรับว่าเป็นงานยาก และมีหลายประเด็นที่จะนำไปพูดคุย โดยฝ่ายไทยจะยึดในหลักการความเป็นผู้มีวัฒนธรรมเพื่อตีกรอบการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ประเด็นหลักจะเป็นพูดคุยเรื่องการเก็บกู้ทุ่นระเบิด การแก้ปัญหาสแกมเมอร์ และ ปัญหาเรื่องชายแดนบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่ทางผู้แทนญี่ปุ่น ขอประสานความร่วมมือ เนื่องจากสถานการณ์ไทย-กัมพูชา กระทบต่อ ผู้ประกอบการญี่ปุ่นในการขนส่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ
ดังนั้นหากสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชายังไม่ยุติก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวได้ ซึ่งในฐานะรัฐบาลหนักใจจึงต้องพยายามสร้างสมดุลทุกเรื่องให้ดี โดยใช้กลไกที่มีอยู่ และเป้าหมายสุดท้ายคือจะต้องหยุดยิงโดยสมบูรณ์ พร้อมขอยืนยันว่า ไม่มีเรื่องผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องและไม่มีใบสั่งจากใคร
นอกจากนี้พลเอกณัฐพล ยังปฏิเสธตอบคำถามเรื่องที่ศาลนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีคลิปเสียงนางสาวแพทองธาน ชินวัตร กับสมเด็จฮุนเซน ในวันพรุ่งนี้