“ภูมิธรรม” ชี้ทุ่นระเบิดใหม่หรือเก่าต้องพิสูจน์หลักฐาน หลังเขมรโบ้ยเป็นของเก่า ส่วนกำแพงกั้นพรมแดนจุดที่ชัดแล้วสร้างได้

“ภูมิธรรม” บอกต้องไปพิสูจน์กันที่หลักฐานทุ่นระเบิดเก่า หรือ ใหม่ หลัง กัมพูชาแถลงแสดงความเสียใจแต่โต้เป็นทุ่นระเบิดเก่า ส่วนแนวคิดสร้างรั้วถาวรกั้นชายแดนยังไม่เห็นข้อเสนอมา แต่เข้าใจ ผบ.ทสส.อยากให้เกิดความสบายใจ ชี้เขตแดนที่ชัดเจนแล้วสร้างได้ แต่ยังมีส่วนที่ไม่ชัดต้องพูดคุยกันต่อไป
วันนี้ผ28 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่พลทหารเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล บริเวณปราสาทตาควาย ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งพบว่าเป็นระเบิดใหม่ ว่า ตอนนี้ก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ แต่ตนได้พูดคุยกับ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ว ท่านบอกว่าเรื่องนี้ต่างฝ่ายต่างเก็บหลักฐาน โดยจะนำเข้าไปสู่วงประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป หรือ จีบีซี ที่จะมีการประชุมกันในวันที่ 10 กันยายนนี้ ซึ่งเป็นเรื่องตกค้างตั้งแต่ครั้งที่แล้ว แต่เขาปฏิเสธและตอนนี้เพิ่งจะยอมรับให้เข้าไปเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะพูดคุยในวงประชุมดังกล่าว
ส่วนที่เมื่อคืนนี้ฝ่ายกัมพูชาออกมาแถลงแสดงความเสียใจ แต่ยืนยันว่าระเบิดที่พลทหารเหยียบนั้นเป็นระเบิดเก่าไม่ใช่ของใหม่ที่กัมพูชาไปวางไว้ นายภูมิธรรม กล่าวว่าก็อยู่ที่ข้อเท็จจริงและหลักฐาน
เมื่อถามต่อว่า ไทยจะยกระดับมาตรการให้มากกว่านี้หรือไม่ เนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำได้แค่ประท้วง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ต้องเข้าใจในกระบวนการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อเราทำตามกระบวนการทั้งหมด นานาชาติก็ชื่นชมในสิ่งที่เราทำ ทั้งนี้ จากที่ตนได้พูดคุยกับหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงได้ร่วมรับประทานอาหารกับเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยเมื่อคืนที่ผ่านมา ก็เห็นว่าทุกคนก็ชื่นชม ว่าเราทำตามในกระบวนการทางกฎหมาย จึงต้องให้ความสำคัญและระมัดระวัง เพราะหากผลีผลามไปก็จะเกิดเช่นเดียวกับกรณีปี 2554 ที่เราเสียเขาพระวิหาร เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวว่าเรามีแต่ประท้วง แต่นี่ทำให้เรายืนอยู่ในจุดที่ได้รับความเห็นใจและได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติ เพราะเราปฏิบัติตามกฎหมายทุกอย่าง
ส่วนรัฐบาลมองอย่างไรถึงกรณีที่ พลเอกทรงวิทย์ หนุนภักดี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ออกมาระบุว่า มีแนวคิดให้สร้างรั้วถาวรบริเวณชายแดนบ้านหนองจาน จังหวัดสระแก้ว หากเวทีจีบีซีมีการแบ่งเขตแดนที่ชัดเจนนั้น นายภูมิธรรม กล่าวว่า รัฐบาลยังไม่ได้มอง เพราะยังไม่ได้เสนอเรื่องมาให้รัฐบาลพิจารณา แต่ตนก็เข้าใจผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่าท่านอยากทำให้ได้รับความสบายใจในการแก้ไขปัญหา ซึ่งในความเป็นจริงถ้าตรงไหนมันชัดแล้วก็สร้างได้ แต่หากตรงไหนยังไม่ชัด ต้องเคลียร์ให้ชัดก่อน ไม่เช่นนั้นจะกระทบปัญหาต่างๆได้อีก อย่างไรก็ตาม ชายแดนขณะนี้ตลอดแนวมีส่วนที่ชัดเจนแล้ว แต่ก็ยังมีส่วนที่ไม่ชัดอยู่ ฉะนั้นส่วนที่ยังไม่ชัดก็ต้องไปพูดคุยกันตามกระบวนการต่อไป