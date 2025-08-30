40 ปีที่รอคอย จนท.ที่ดินสระแก้ว พาชาวบ้านหนองจานชี้จุดที่ดินโดนเขมรเคลม

เช้าวันนี้ (30 ส.ค.68) เจ้าหน้าที่ช่างรังวัดจากสำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว เดินทางมาที่บริเวณจุดตรวจ ส.40 บ้านหนองจาน ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว พร้อมเครื่องวัดสัญญาณดาวเทียม เพื่อพาชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินไปตรวจจุดที่ชาวบ้านระบุว่าเป็นที่กรรมสิทธิ์ทำกินที่มีข้อพิพาททับซ้อนกันกับชาวกัมพูชา ตั้งแต่พื้นที่บ้านหนองจาน บ้านอ่างศิลา ไปจนถึงบ้านน้อยป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ ตั้งแต่หลักเขต 46-47 ซึ่งมีเนื้อที่มากกว่า 2,717 ไร่
ซึ่งบริเวณดังกล่าวถูกชาวกัมพูชายึดครองจนไม่สามารถเข้าไปทำกินได้มาเป็นเวลานาน เจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดสระแก้วได้นัดไปชี้จุดที่ดินได้เป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปี โดยมีทหารเข้ามาคุ้มกัน และคนไทยจำนวนหนึ่งเข้ามาให้กำลังใจ