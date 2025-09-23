“วีระ สมความคิด” ลงพื้นที่ชายแดนตราด จี้รัฐทุบอาคารกาสิโนรุกล้ำแผ่นดินไทย

ตราด – “วีระ สมความคิด” ลงพื้นที่ชายแดนตราด จี้รัฐบาลใช้ไม้แข็งทุบอาคารกาสิโนรุกล้ำอธิปไตยไทย ยกเลิก MOU 44 เสี่ยงเสียผลประโยชน์ทางทะเลให้เขมร รวมทั้งไม่ทิ้งภาระแก้ปัญหาชายแดนให้ทหารฝ่ายเดียว
เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ ( 23 ก.ย.) นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน (คปต.) ได้เดินลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด พร้อมแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ทหารนาวิกโยธินที่ 182 ซึ่งดูแลพื้นที่บริเวณดังกล่าวว่ามีความประสงค์จะขอร่วมสำรวจพื้นที่บริเวณหลักเขตที่ 73 และสำรวจสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ด้าน จ.ตราด โดยเฉพาะบริเวณหลักเขตแดนที่ 73 ซึ่งเป็นหลักเขตทางบกหลักสุดท้ายเส้นแบ่งเขตระหว่างไทยกัมพูชา
แต่ไม่ได้รับอนุญาตจาก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินที่ 182 โดยให้เหตุผลว่าการเดินทางเข้าไปในจุดดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ฝ่ายกัมพูชาทราบด้วย เนื่องจากอาจจะละเมิดข้อตกลงระหว่างกัน
นายวีระ เผยว่าการลงพื้นที่แนวชายแดน จ.ตราด ในวันนี้ก็เพื่อให้สภาพปัญหาที่แท้จริง โดยเฉพาะบริเวณหลักเขตที่ 73 ซึ่งฝ่ายไทยไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้นับตั้งแต่เกิดเหตุปะทะเมื่อวันที่ 24-28 ก.ค. 2568 ที่ผ่านมา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องขออนุญาตจากฝ่ายกัมพูชาก่อน ทั้งที่ความจริงพื้นที่ดังกล่าวเป็นแผ่นดินไทย จึงถือเป็นเรื่องน่าอัปยศที่ผู้นำไทยในอดีตยอมรับเงื่อนไขเช่นนี้
และปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไป ก็เชื่อว่าประเทสไทยจะเสียเปรียบในด้านพื้นที่ เนื่องจาก กัมพูชา รุกล้ำเข้ามาตลอดเวลา และมักจะได้เปรียบในการเจรจาอยู่เสมอ
“ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมทางการไทย จึงยอมรับเงื่อนไขที่เสียเปรียบ ทั้งที่เราไม่ได้ด้อยกว่าทั้งในด้านเศรษฐกิจหรือกำลังรบ ส่วนกรณีกาสิโนบ้านท่าเส้น ในมุมมองของตัวเองคิดว่าจะต้องทุบทำลายสถานเดียวเท่านั้น ซึ่งปัญหาการก่อสร้างกาสิโนและอาคารต่างๆ บริเวณบ้านท่าเส้นที่ล้ำเข้ามาในเขตไทย ทหารไทย ก็รับรู้แต่ทำได้แค่การประท้วงเป็นหนังสือผ่านไปยังฝ่ายรัฐบาล โดยไม่สามารถดำเนินการใดๆได้”
นายวีระ ยังได้วิจารณ์การใช้งบประมาณจำนวน 51 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างถนนในบริเวณดังกล่าวว่า เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกาสิโนของกัมพูชามากกว่าประโยชน์ของประชาชนคนไทยในพื้นที่ซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ไม่กี่หลังคาเรือน
พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิก MOU ปี 2543 และ 2544 ว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเล เพราะนับตั้งแต่มี MOU ดังกล่าว ประเทศไทยมีแต่เสียดินแดนและเสียเปรียบมาโดยตลอด อีกทั้งฝ่ายกัมพูชาไม่เคยปฏิบัติตามข้อตกลงและยังคงรุกล้ำอธิปไตยของไทยอย่างต่อเนื่อง
"พวกที่บอกว่าต้องรักษา MOU ไว้เพื่อเป็นกรอบการเจรจา ผมถามว่าเราได้เปรียบตรงไหน นับตั้งแต่มี MOU เรามีแต่เสียแผ่นดิน กัมพูชาละเมิดข้อ 5 ของ MOU ตลอดเวลา เมื่อเราประท้วง เขาก็ไม่เคยหยุดสร้าง มันมีประโยชน์กับกัมพูชาฝ่ายเดียว"
นอกจากนี้ นายวีระ ยังแสดงความกังวลต่อท่าทีของรัฐบาล ที่มอบอำนาจการตัดสินใจปัญหาชายแดนให้แก่ฝ่ายทหารทั้งหมด โดยชี้ว่ารัฐบาลพลเรือน ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน และการผลักภาระให้ทหารเพียงฝ่ายเดียวอาจเป็นความเสี่ยงในอนาคต พร้อมมองว่าชนวนความขัดแย้งในปัจจุบัน เกิดจากฝ่ายผู้นำกัมพูชาที่ต้องการสร้างกระแสชาตินิยมเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศ