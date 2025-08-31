“วีระ” งัดหลักฐานถามกลับ ผู้ว่าฯสระแก้วปมออกโฉนดบ้านหนองจาน เข้าข่ายใช้อำนาจโดยมิชอบหรือไม่?

“วีระ สมความคิด” เปิดเอกสารยัน ชาวบ้านหนองจานมีสิทธิ์ในที่ดินตาม ส.ค.1 น.ส.2 และ น.ส.3 ชี้คำแถลงผู้ว่าฯขัดกันเองทั้งต่อสื่อในประเทศ–ต่างประเทศ ขณะที่ความพยายามเร่งออกโฉนดให้ชาวบ้าน โดยยังไม่มีกฎหมายรองรับ อาจเข้าข่ายใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
วันนี้ (31 ส.ค.) นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น (คปต.) โพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความว่า เปิดหลักฐานชัดๆว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกระทำความผิด หลักฐานเป็นเอกสารที่ผู้ว่าฯแถลงต่อสื่อมวลชน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค. 2568 ซึ่งระบุชัดว่า ชาวบ้านหนองจานมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินคือ ส.ค.1 น.ส. 2 และ น.ส.3 แต่ในวันศุกร์ที่ 22 ส.ค. 2568
ก่อนหน้านี้ ผู้ว่าฯได้ไปแถลงข่าวกับแม่ทัพภาคที่ 1 ต่อหน้าสื่อมวลชนจากต่างประเทศว่า ชาวบ้านหนองจานไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินแต่อย่างใด ซึ่งทำให้ชาวบ้านหนองจานที่ถือเอกสารสิทธิ์ ส.ค.1 น.ส.2 และ น.ส.3 เกิดความเดือดร้อนเสียหาย ไม่พอใจอย่างหนัก ทำให้ผู้ว่าฯต้องออกมาขอโทษ และแก้ตัวอย่างหน้าด้านๆว่า เป็นเพียงความผิดพลาดคลาดเคลื่อนเท่านั้น
และต่อในวันจันทร์ที่ 25 ส.ค. 2568 ผู้ว่าฯได้ตอบคำถามของนายวีระ สมความคิด ต่อหน้าสื่อมวลชน ณ ห้องประชุมของที่ว่าการ อ.โคกสูง ว่าบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมที่เขมรเข้ามาบุกรุกยึดครองนั้น ชาวบ้านหนองจานไม่มีเอกสารสิทธิ์(โฉนด) ซึ่งในความเป็นจริงชาวบ้านบางคนมี ส.ค.1 ซึ่งตามกฎหมายก็ถือเป็นเอกสารสิทธิ์ แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ มันแสดงว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นแผ่นดินไทย เป็นเขตอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจน
มิฉะนั้น กรมที่ดินจะไม่สามารถออกใบ ส.ค. 1 น.ส. 2 และ น.ส. 3 ให้กับชาวบ้านหนองจานได้ นอกจากนี้การที่ผู้ว่าและที่ดินจังหวัดสระแก้วกำลังดำเนินการออกโฉนดที่ดินให้ชาวบ้านหนองจานในขณะนี้ก็เข้าข่ายเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายรองรับให้กระทำได้ตามกฎหมาย ผู้ว่าเพิ่งจะทำหนังสือไปถามกรมที่ดินเมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค. 2568 นี้เอง ว่าสามารถนำ น.ส.3 ไปออกโฉนดได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องรังวัดที่ดินตามกฎหมายได้หรือไม่? ซึ่งยังไม่มีคำตอบจากกรมที่ดิน
#สมควรถูกดำเนินคดีหรือไม่
เปิดหลักฐานชัดๆว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วกระทำความผิด
หลักฐานเป็นเอกสารที่ผู้ว่าฯแถลงต่อสื่อมวลชน เมื่อวันอาทิตย์ที่...โพสต์โดย Veera Somkwamkid เมื่อ วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2025