ทัพพม่ายึด-ปิดตาย 101 ตึก ใน"ฉ่วยก๊กโก" คุม 2,886 สแกมเมอร์ รอส่งกลับเข้าไทย

MGR Online - กองทัพพม่าสรุปตัวเลขปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ใน"ฉ่วยก๊กโก" คุมตัวชาวต่างชาติกว่า 2 พันคน รอส่งกลับเข้าไทย พร้อมบุกยึด-ปิดตายอาคารผิดกฏหมายไว้แล้ว 101 หลัง ส่วนที่"เคเค ปาร์ค"มีอาคารถูกทำลายทิ้งจนเรียบไปแล้ว 270 หลัง จากทั้งหมด 635 หลัง
Eleven Media Group รายงานว่า ปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ของจีนเทาภายในโครงการเมืองใหม่ฉ่วยก๊กโก จังหวัดเมียวดี ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กองทัพพม่าได้เข้ายึดและปิดตายอาคารไปแล้วรวม 101 หลัง ที่มีหลักฐานยืนยันแล้วว่าเป็นฐานของคอลเซ็นเตอร์ ที่ใช้ปฏิบัติการหลอกลวงผู้คนในหลายประเทศผ่านช่องทางออนไลน์
ตามรายงานระบุว่า นับแต่เริ่มการกวาดล้าง กองทัพพม่าได้เข้าตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดภายในเมืองใหม่ฉ่วยก๊กโก พบว่ามีอาคารผิดกฏหมายรวม 257 หลัง ประกอบด้วย อาคาร 1 ชั้น 14 หลัง , อาคาร 2 ชั้น 43 หลัง , อาคาร 3 ชั้น 103 หลัง , อาคาร 4 ชั้น 64 หลัง , อาคาร 5 ชั้น 23 หลัง , อาคาร 6 ชั้น 3 หลัง , อาคาร 7 ชั้น 5 หลัง และอาคาร 8 ชั้น อีก 2 หลัง อาคารเหล่านี้ถูกใช้เป็นทั้งที่พักอาศัย คลังสินค้า ร้านค้า ร้านคาราโอเกะ และโรงแรม
ในจำนวนนี้ มีอาคาร 135 หลัง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือถูกใช้เป็นที่ทำงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้ามาทำสิ่งผิดกฏหมายในพื้นที่อาคารเหล่านี้อีกครั้ง กองทัพพม่าจึงได้ยึดอาคารไว้แล้ว 101 หลัง และได้ปิดตายอาคารเหล่านี้ ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปอย่างเด็ดขาด
อย่างไรก็ตาม กองทัพพม่าไม่ได้มีการระเบิดหรือรื้อทำลายอาคารในโครงการเมืองใหม่ฉ่วยก๊กโกทิ้ง เหมือนกับที่ทำกับอาคารหลายหลังในโครงการเมืองใหม่ เคเค ปาร์ค ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ของแก๊งสแกมเมอร์อีกแห่งหนึ่ง ที่ถูกกวาดล้างไปก่อนหน้านี้
โดยในการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ในเมืองใหม่ เคเค ปาร์ค ล่าสุด เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2568 กองทัพพม่าได้ระเบิดและรื้อทำลายอาคารที่ถูกใช้เป็นแหล่งปฏิบัติการฉ้อโกงทางออนไลน์ของพวกจีนเทาที่อยู่ในโซน C ไปอีก 7 หลัง ทำให้เฉพาะในโซน C มีอาคารที่ถูกรื้อทำลายไปแล้วรวม 122 หลัง จากอาคารทั้งหมด 425 หลัง และหากนับรวมอาคารผิดกฏหมายทั้งหมดในเมืองใหม่ เคเค ปาร์ค ทั้งโซน A , B และ C ที่มีอยู่ 635 หลัง ได้ถูกรื้อทำลายจนราบเรียบไปแล้ว 270 หลัง
ส่วนการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ในเมืองใหม่ฉ่วยก๊กโก เจ้าหน้าที่สามารถยึดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้รวม 3,310 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 21,870 เครื่อง อุปกรณ์เชื่อมต่อดาวเทียมสตาร์ลิงค์ 102 ชุด เราเตอร์ 22 เครื่อง เครื่องใช้สำนักงานสำหรับธุรกิจบ่อนการพนันออนไลน์อีกเป็นจำนวนมาก โดยทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ยึดได้เหล่านี้ กองทัพพม่าได้ใช้รถบดทำลายทิ้งไปแล้วทั้งหมด
นอกจากนี้ ยังได้จับกุมชาวต่างชาติ 2,042 คน ที่พบว่าเดินทางเข้ามาในพื้นที่เมืองใหม่ฉ่วยก๊กโกอย่างผิดกฏหมาย จึงควบคุมตัวไว้เพื่อบันทึกข้อมูลประวัติมูลส่วนตัวก่อนผลักดันกลับคืนประเทศ
Eleven Media Group ยังมีรายงานอีกว่า นับจากทางการเมียนมาเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ในพื้นที่เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง อย่างจริงจัง ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2568 จนถึงวันที่ 29 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สามารถจับกุมชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศมาอย่างผิดกฏหมายได้แล้วทั้งสิ้น 12,915 คน ในจำนวนนี้ มี 10,029 คน ถูกส่งตัวกลับประเทศบ้านเกิดไปแล้วผ่านทางประเทศไทย ยังคงเหลืออีก 2,886 คน ที่อยู่ในขั้นตอนเตรียมส่งตัวกลับ