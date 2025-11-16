"มินอ่องหล่าย" อ้างกวาดสแกมเมอร์ใน "เคเค ปาร์ค" หมดแล้ว

MGR Online - "มินอ่องหล่าย"พูดกลางที่ประชุมในเมืองหลวงรัฐกะเหรี่ยง ยืนยันสแกมเมอร์ใน เคเค ปาร์ค ถูกกวาดล้างหมดแล้ว แต่ไม่ได้พูดถึงแหล่งสแกมเมอร์อื่นๆ อย่าง ฉ่วยก๊กโก หรือไท่ฉาง ว่าจะจัดการต่ออย่างไร
วานนี้ (15 พ.ย.) พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย รักษาการประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการความมั่นคงและสันติภาพแห่งรัฐ(SSPC) เมียนมา ได้กล่าวที่เมืองผาอัน เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง ว่าการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ของเหล่าจีนเทาในโครงการเมืองใหม่ เคเค ปาร์ค ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว โดยภายในเขต เคเคปาร์ค ขณะนี้ ไม่มีกลุ่มอาชญากรรมฉ้อโกงทางออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลงเหลืออยู่
พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย กล่าวเรื่องนี้ในที่ประชุมกับเหล่าผู้บริหารหน่วยงานรัฐในรัฐกะเหรี่ยง และตัวแทนชาวบ้านผู้อาวุโสในรัฐกะเหรี่ยงอีกจำนวนหนึ่ง
โครงการเคเค ปาร์ค ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของตัวเมืองเมียวดี ตรงข้ามกับบ้านแม่กุท่าซุง ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แหล่งสแกมเมอร์ที่นี่มีนายทหารระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์ชายแดน(BGF) รัฐกะเหรี่ยง และนายทหารของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNLA) บางราย ได้รับผลประโยชน์จากพวกจีนเทา
อย่างไรก็ตาม ในข่าวที่ถูกเผยแพร่ในสื่อหลายแห่งของเมียนมาวันนี้ พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ไม่ได้กล่าวถึงแหล่งสแกมเมอร์อื่นๆที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนรัฐกะเหรี่ยงตรงข้ามกับจังหวัดตากของไทย ว่ากองทัพพม่าจะจัดการต่อไปอย่างไร
ปัจจุบัน ตามแนวชายแดนรัฐกะเหรี่ยงมีแหล่งสแกมเมอร์อีกหลายแห่ง ที่ยังคงปฏิบัติการหลอกลวงประชาชนอยู่ เช่น ในเมืองใหม่ฉ่วยก๊กโก ตรงข้ามอำเภอแม่สอดและแม่ระมาด ซึ่งมีกองกำลังพิทักษ์ชายแดนภายในการนำของนายพลซอชิดตู่ เป็นผู้รับผลประโยชน์ และโครงการไท่ฉาง ตรงข้ามกับอำเภอพบพระ ซึ่งมีกองกำลังกะเหรี่ยงพุทธ(DKBA) ได้รับผลประโยชน์
ในที่ประชุมที่เมืองผาอันเมื่อวานนี้ พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย ได้กล่าวโทษกองกำลังติดอาวุธในรัฐกะเหรี่ยงว่า เป็นกลุ่มที่ขัดขวางการพัฒนา ทำให้ภายในรัฐกะเหรี่ยงไร้เสถียรภาพและไม่สงบ
เขาบอกว่า ความเคลื่อนไหวของกองกำลังติดอาวุธเหล่านี้ ทำให้รัฐบาลกลางไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณสุข และระบบการศึกษาให้กับรัฐกะเหรี่ยงได้อย่างเต็มที่
พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย เดินทางมาประชุมที่เมืองผาอันในตอนเช้าของวานนี้ จากนั้นได้ไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างสนามกีฬาซเวกาบิน ภายในเมืองผาอัน
ตอนบ่าย พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย เดินทางต่อไปยังเมืองเมาะละแหม่ง เมืองหลวงของรัฐมอญ ที่อยู่ห่างลงไปทางทิศใต้ ประมาณ 56 กิโลเมตร และเดินเยี่ยมชมตลาดเย็นในเมืองเมาะละแหม่ง
เมืองเมาะละแหม่ง เป็นที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพภาคตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นหน่วยรบหลักที่ส่งกำลังพลมายึดพื้นที่ตามแนวทางหลวงเอเซียหมายเลข 1 (AH 1) ช่วงเมืองกอกะเร็กจนถึงเขตติงกานหญี่หน่อง จังหวัดเมียวดีกลับคืนมาได้เมื่อต้นเดือนกันยายน 2568
PDF หรือกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเงา(NUG) ได้ร่วมมือกับทหารกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยงปิดถนน AH 1 ห้ามรถทุกชนิดผ่านมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อการส่งออกสินค้าจากไทยเข้าไปในเมียนมา เพราะถนนสายนี้เป็นเส้นทางหลักในการขนส่งสินค้าของไทยจากหน้าด่านเมียวดีเข้าไปยังกรุงย่างกุ้ง