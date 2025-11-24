รัฐบาลทหารพม่าโวจับชาวต่างชาติได้เกือบ 1,600 คนในปฏิบัติการทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฉ่วยก๊กโก

เอเอฟพี - กองทัพพม่าแถลงว่าได้จับกุมชาวต่างชาติเกือบ 1,600 คน ภายใน 5 วัน ในการปราบปรามแหล่งหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตอื้อฉาวในพื้นที่ชายแดนติดกับไทย
โรงงานหลอกลวงที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในพื้นที่ชายแดนพม่าซึ่งกำลังเผชิญกับสงครามในประเทศ เป็นแหล่งรวมตัวของเหล่าสแกมเมอร์ที่มุ่งเป้าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตด้วยการหลอกลวงด้วยกลอุบายต่างๆ ทั้งหลอกให้รักและหลอกให้ลงทุน ที่ทำรายได้หลายหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
รัฐบาลทหารพม่าถูกกล่าวหามานานว่าเพิกเฉยต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมผิดกฎหมายนี้ แต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าที่รัฐบาลทหารได้ออกมาประกาศปราบปรามตั้งแต่เดือนก.พ. เป็นเพราะแรงกดดันจากจีน ที่เป็นผู้สนับสนุนหลักของกองทัพ
การบุกจับเพิ่มเติมที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการเพื่อลดแรงกดดันจากปักกิ่ง โดยไม่กระทบต่อผลกำไรที่พันธมิตรกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลทหารได้ประโยชน์
จากรายงานล่าสุดที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ รัฐบาลทหารระบุว่ามีชาวต่างชาติ 1,590 คน ที่เดินทางเข้าพม่าอย่างผิดกฎหมายถูกจับกุมตัวระหว่างวันที่ 18-22 พ.ย. ในการบุกตรวจค้นฉ่วยก๊กโก แหล่งพนันและการฉ้อโกง ตามการรายงานของหนังสือพิมพ์โกลบอลนิวไลท์ ออฟ เมียนมา
“นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้ยึดคอมพิวเตอร์ 2,890 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 21,750 เครื่อง เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมสตาร์ลิงก์ 101 เครื่อง เราท์เตอร์ 21 เครื่อง และวัสดุอุตสาหกรรมที่ใช้ในการฉ้อโกงและการพนันออนไลน์” หนังสือพิมพ์ระบุ
หลังจากการสืบสวนของเอเอฟพีเมื่อเดือนที่แล้ว พบว่ามีการติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตดาวเทียมสตาร์ลิงก์จำนวนมากในแหล่งฉ้อโกงดังกล่าว ขณะที่บริษัทที่อีลอน มัสก์ เป็นเจ้าของระบุว่าได้ปิดการใช้งานอุปกรณ์สตาร์ลิงก์กว่า 2,500 เครื่องในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ต้องสงสัยว่าเป็นแหล่งฉ้อโกงในพม่า
โกลบอลนิวไลท์ ออฟ เมียนมา รายงานว่ามีผู้ต้องสงสัย 223 คน ที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินกิจกรรมฉ้อโกงและการพนันออนไลน์ที่ฉ่วยก๊กโก ถูกควบคุมตัวในวันเสาร์ รวมทั้งชาวจีน 100 คน
คลิปวิดีโอที่เผยแพร่โดยสื่อท้องถิ่นเผยให้เห็นรถบดถนนบดจอคอมพิวเตอร์หลายร้อยเครื่องที่ตั้งเป็นแถวอยู่ข้างโทรศัพท์มือถือที่ถูกทำลายไปแล้วที่ฉ่วยก๊กโก
ศูนย์หลอกลวงที่มีพนักงานเป็นคนงานหลายพันคนทั้งที่เต็มใจและผู้ที่ถูกค้ามนุษย์จากต่างประเทศ ได้แพร่กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ชายแดนของพม่า นับตั้งแต่เกิดการรัฐประหารในปี 2564 ที่ก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองในประเทศ
แม้ว่าจีนจะเป็นผู้สนับสนุนทางทหารสำคัญของรัฐบาลทหาร แต่นักวิเคราะห์กล่าวว่าปักกิ่งกำลังไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อการหลอกลวงที่มุ่งเป้าและเกณฑ์พลเมืองของตน
รายงานของสหประชาชาติระบุว่าเหยื่อของการหลอกลวงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก สูญเงินไปมากถึง 37,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2566 และความสูญเสียทั่วโลกน่าจะสูงกว่านี้มาก.