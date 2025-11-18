BGF กะเหรี่ยงจับมือทหารพม่า บุกรังสแกมเมอร์ใน"ฉ่วยก๊กโก"

MGR Online - กองกำลังพิทักษ์ชายแดนรัฐกะเหรี่ยง ร่วมกับทหารพม่า นำกำลังบุกอาคารที่เป็นฐานสแกมเมอร์ในเมืองใหม่"ฉ่วยก๊กโก" จีนเทานับพันแตกตื่น ขนสมบัติหนีตายเป็นผึ้งแตกรัง โฆษก BGF เผยตั้งชื่อปฏิบัติการนี้ว่า"สงครามครั้งสุดท้าย"
ช่วงค่ำของเมื่อวานนี้(17 พ.ย.) ทหารจากกองกำลังพิทักษ์ชายแดน(BGF) รัฐกะเหรี่ยง สนธิกำลังกับทหารพม่า เข้าปิดล้อมและบุกตรวจค้นอาคารบางแห่งภายในโครงการเมืองใหม่"ฉ่วยก๊กโก" ทางตอนเหนือของเมืองเมียวดี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ของกลุ่มจีนเทา ที่กำลังก่ออาชญากรรมหลอกลวงทางออนไลน์ไปทั่วโลก สร้างความเสียหายแก่หลายประเทศ
การบุกค้นอาคาร เริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำและดำเนินต่อไปจนถึงช่วงเที่ยงคืน ส่งผลให้ชาวต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีนที่อาศัยและทำงานอยู่ในอาคารเป้าหมาย จำนวนนับพันคน พากันขนข้าวของ เงินทอง หลบหนีออกจากอาคาร
ภาพและคลิปความวุ่นวายตามท้องถนนในเมืองใหม่ฉ่วยก๊กโก ถูกเผยแพร่ออกมาในสื่อของรัฐกะเหรี่ยง และสื่อไทยบางแห่งที่ส่งผู้สื่อข่าวไปสังเกตุการณ์อยู่ในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่อยู่ตรงข้ามกับเมืองเมียวดี
พ.ท.หน่ายหม่องซอ โฆษกกองกำลังพิทักษ์ชายแดน ให้สัมภาษณ์กับสื่อว่า การบุกตรวจค้นแหล่งสแกมเมอร์ในเมืองใหม่ฉ่วยก๊กโกครั้งนี้ ใช้ชื่อปฏิบัติการว่า"สงครามครั้งสุดท้าย" หรือ "နောက်ဆုံးစစ်ပွဲ" เพื่อกวาดล้างอาชญากรรมภายในพื้นที่รับผิดชอบของ BGF
การบุกค้นอาคารในเมืองใหม่"ฉ่วยก๊กโก" เกิดขึ้น 1 เดือนหลังจากกองทัพพม่านำกำลังเข้ากวาดล้างแหล่งสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ในโครงการเมืองใหม่"เคเค ปาร์ค" ทางตอนใต้ของเมืองเมียวดี ตรงข้ามกับบ้านแม่กุท่าซุง ตำบลแม่กุ ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้มีชาวต่างชาติมากกว่า 1,500 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวอินเดีย ต้องหนีข้ามแม่น้ำเมยเข้ามายังฝั่งไทย จากนั้นกองทัพพม่าได้นำเครื่องจักรหนักเข้าไปรื้อทำลายอาคารนับร้อยแห่งที่สร้างไว้ในโครงการเมืองใหม่ เคเค ปาร์ค
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2368 พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่าย รักษาการประธานาธิบดี และประธานคณะกรรมการความมั่นคงและสันติภาพแห่งรัฐ(SSPC) เมียนมา เพิ่งไปกล่าวกับที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงานรัฐ และตัวแทนชาวบ้านอาวุโสในรัฐกะเหรี่ยง ที่เมืองผาอัน เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง ว่าการกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ของเหล่าจีนเทาในโครงการเมืองใหม่ เคเค ปาร์ค ถือเป็นวาระแห่งชาติ และขณะนี้ในเคเค ปาร์ค ไม่มีแก๊งสแกมเมอร์หลงเหลืออยู่แล้ว
โครงการเมืองใหม่ฉ่วยก๊กโกมีพื้นที่ติดกับตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด และตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด คาดว่าบุกกวาดล้างแก๊งสแกมเมอร์ในเมืองใหม่ฉ่วยก๊กโก จะทำให้มีชาวต่างชาติ โดยเฉพาะจีนเทาอีกนับพันคน หนีข้ามชายแดนเข้ามาในฝั่งไทย
คลิปจากเพจ Myawaddy & Maesot Media เผยสภาพโกลาหลในเมืองใหม่ฉ่วยก๊กกาเมื่อคืนนี้
ที่เหล่าจีนเทาพากันอพยพหนีBGF และทหารพม่า