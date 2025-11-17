สตช.ย้ำปราบสแกมเมอร์วาระแห่งชาติ ลุยเชิงรุกทั้งใน-ตปท.จับมือ 6 ชาติ ร่วมมือ รบ.- เหล่าทัพปกป้องอธิปไตย

สตช. เน้นย้ำปราบปรามสแกมเมอร์-อาชญากรรมออนไลน์ เป็นวาระแห่งชาติ เดินหน้าเชิงรุกปราบทั้งใน-ต่างประเทศ จับมือ 6 ประเทศร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร-ส่งผู้ร้ายข้ามแดน ลั่นตำรวจร่วมมือรัฐบาล-เหล่าทัพปกป้องอธิปไตยไทยทุกมิติ
วันนี้ (17 พ.ย.) พลตำรวจตรี ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงการปราบปรามสแกมเมอร์ อย่างที่ทราบว่าเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่ง พลตำรวจเอก กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ยกลำดับเป็นภารกิจสำคัญ ตำรวจทุกนายในประเทศต้องนำไปปฏิบัติ ซึ่งที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการแถลงข่าวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเฉพาะการระดมกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ มีผลการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างมาก ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีการจับกุมคนร้ายกว่า 7,000 คน มีทั้งอาชญากรรมประเภทออนไลน์ทุกอย่าง / ซิมผีบัญชีม้า รวมถึงการลักลอบนำคนไปทำงานเป็นสแกมเมอร์ที่ประเทศเพื่อนบ้าน และจับกุมเว็บไซต์การพนัน-ตรวจยึดทรัพย์สินกว่า 41 ล้านบาท ทั้งนี้มีการประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ปิดกั้นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ พร้อมกับมีการสำรวจเสาสัญญาณ และจุดที่มีการลักลอบใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศเพื่อนบ้านกว่า 1,600 จุด โดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
ส่วนมาตรการในต่างประเทศตั้งแต่ 14 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ พลตำรวจโท จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางไปที่ประเทศจีนเพราะสแกมเมอร์เป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งเป็นมาตรการสำคัญอย่างยิ่ง โดยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีการประชุมร่วมกับ 6 ประเทศ ประกอบด้วย จีน / ไทย / เมียนมา / ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่มีภัยคุกคามประเภทเดียวกัน โดยมี นายหลิว จงอี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานการประชุม โดยได้ร่วมหารือสถานการณ์การหลอกลวงข้ามชาติ แบะโทรคมนาคมออนไลน์ที่สร้างความเสียหายส่งผลต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคมของประชาชนอย่างร้ายแรง
โดยการประชุมได้มีการบรรลุฉันทามติและข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม จนเป็นข้อริเริ่มว่าด้วยการปราบปราม และจัดการอาชญากรรมฉ้อโกงทางโทรคมนาคม จนได้ข้อตกลงหลายด้านอาทิ ทุกประเทศจะใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นในเขตแดนของตนเองและไม่ปล่อยให้มีแก๊งค์สแกมเมอร์ในประเทศตัวเอง // ปฏิบัติการกวาดล้างเขตนิคมที่เป็นฐานพนันออนไลน์ // จับกุมผู้ต้องสงสัย // ประสานงานเก็บหลักฐานในคดี-แลกเปลี่ยนพยานหลักฐาน-ส่งมอบพยานหลักฐานทางคดีระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรม // มีการตกลงเรื่องการส่งตัวผู้ต้องหากลับไปยังประเทศที่ต้องการตัว // อายัดทรัพย์สินนำมาคืนให้กับผู้เสียหาย // พัฒนางานประสานคดีข่าวกรองข้ามแดนร่วมกัน-สนับสนุนปฏิบัติการระหว่างภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง // แลกเปลี่ยนศึกษาดูแลแพลตฟอร์ม // ดูแลเรื่องคลิปโตเอ็กซ์เชนจ์ให้โปร่งใสยุติธรรม
โดยครั้งที่แล้วในการประชุม GBC ได้มีการตกลงกับกัมพูชาแต่ครั้งนี้มี 6 ประเทศ คาดว่าจะมีความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม พร้อมยืนยันกับประชาชนว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดำเนินการภายใต้รัฐบาล ดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยตกเป็นเหยื่อ และดำเนินการเชิงรุกทั้งในและต่างประเทศ ร่วมมือกับรัฐบาลและเหล่าทัพปกป้องอธิปไตยของประเทศในทุกมิติ