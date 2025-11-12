คุมตัว “เฉอ จื้อเจียง” เจ้าพ่อชเวก๊กโก เตรียมส่งกลับจีนดำเนินคดี

ผู้ช่วย ผบ.ตร.พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมาน คุมตัว “เฉอ จื้อเจียง” เจ้าพ่อชเวก๊กโก ผู้ต้องหาเบื้องหลังแก๊งสแกมเมอร์รายใหญ่ เตรียมส่งกลับไปดำเนินคดีที่จีน
วันนี้ (12 พ.ย.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอศ.ตร. เดินทางไปยัง สภ.สุวรรณภูมิ เพื่อซักถามนาย She Zhijiang บุคคลสัญชาติจีน หลังจากทางการจีนได้ออกหมายจับนาย She Zhijiang เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 64 ในข้อหาจัดตั้งและบริหารเว็บไซต์การพนันออนไลน์ข้ามชาติ ฟอกเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมาย และร่วมกันจัดตั้งขบวนการอาชญากรรม ตั้งบริษัทบังหน้าในหลายประเทศ หลังทางการจีนพบว่า ผู้ต้องหารายนี้ใช้ประเทศเมียนมาเป็นฐานตั้งบริษัทบังหน้าทำธุรกิจพนันออนไลน์ข้ามชาติ เงินหมุนเวียนกว่า 280 ล้านหยวน และฟอกเงินออกต่างประเทศกว่า 150 ล้านหยวน
การดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนครั้งนี้เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาไทย กับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ. 1993
7 ม.ค. 63 นาย She Zhijiang ถือหนังสือเดินทางกัมพูชา เข้าไทยด้วยวีซ่า Thailand Privillage card เจ้าหน้าที่ กก.2 บก.สส.สตม.ได้เพิกถอนวีซ่าในไทย ตาม ม.12(7)
11 พ.ค. 64 จีนได้ยื่นคำร้องต่อ INTERPOL ออกหมายแดง เพื่อจับกุม นาย She Zhijiang กลับไปดำเนินคดีที่จีน
ตั้งแต่ 12 ส.ค. 65 เป็นต้นมา ทางการจีนส่งคำร้องประสานมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย เพื่อขอให้จับกุมชั่วคราวนาย She Zhijiang และรอส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
31 ส.ค. 65 อัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายจับผู้ร้ายข้ามแดน หมายจับศาลอาญา ที่ 565/2565 ลงวันที่ 31 ส.ค. 65 ความผิดฐาน เปิดกาสิโนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.สตม. ได้จับกุมนาย She Zhijiang ส่งอัยการ โดยระหว่างพิจารณาดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ผู้ต้องหาถูกคุมขังที่เรือนจำกลางคลองเปรมโดยตลอด ขณะที่ผู้ต้องหาได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ขอกลับไปรับโทษที่ประเทศจีน
10 พ.ย. 68 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น อนุญาตให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศจีน ซึ่งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด ตามกฎหมายผู้ร้ายข้ามแดน
กระทั่งล่าสุด กำหนดวันที่ 12 พ.ย. 68 ทางการจีนจะมารับตัวนาย She Zhijiang โดยมี พล.ต.ท.จิรภพ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมาน CIB เป็นผู้ควบคุมตัวนาย She Zhijiang ไปยังห้องควบคุมของสภ.สุวรรณภูมิ รอทางการจีนมารับตัวกลับไป