สื่อจีนพาดหัวข่าวใหญ่ ไทยส่งตัว "หัวหน้าแก๊ง เคเค พาร์ค: เสอ จื้อเจียง” ไปดำเนินคดีที่จีน

วันนี้(12 พ.ย.) กลุ่มสื่อจีนและเทศรายงาน ทางการไทยส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน คือ นาย เสอ จื้อเจียง ไปยังประเทศจีนเพื่อดำเนินคดีในข้อหาก่ออาชญากรรมข้ามชาติหลายกระทง อาทิ เป็นหัวเรือใหญ่จัดตั้งบ่อนการพนันข้ามชาติ ฟอกเงิน และพัวพันในกิจกรรมผิดกฎหมายอื่นๆ
รายงานข่าวของสื่อจีนระบุว่า นาย เสอ จื้อเจียง วัย 43 ปี เป็นคนสัญชาติจีน และมีพาสปอร์ตกัมพูชา เป็นหัวเรือใหญ่รับผิดชอบก่อร่างสร้าง “เคเค พาร์ค” นาย เสอ จื้อเจียง ถูกตำรวจไทยจับกุมเมื่อเดือนส.ค. ปี 2565
ล่าสุด สื่อจีนได้อ้างอิงแถลงการณ์ของคณะอัยการไทยที่แถลงเมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที้ผ่านมา ว่า นาย เสอ จื้อเจียง จะถูกส่งตัวไปดำเนินคดีที่ประเทศจีน ในข้อกล่าวหาดำเนินกิจการคาสิโคผิดกฎหมาย รวมทั้งข้อหาร่วมทำผิดกฎหมายอื่นๆ ได้แก่ เปิดเว็บไซต์การพนัน 239 แห่ง ที่มีเม็ดเงินทุนหมุนเวียนกว่า 12.63 ล้านล้านบาท
นอกจากนี้ นาย เสอ จื้อเจียง ยังถูกตั้งข้อกล่าวหาอื่นๆ ได้แก่ เปิดบ่อนคาสิโนสองแห่งในเมือง ชเว โก๊กโก ประเทศเมียนมา และอาศัยแพลตฟอร์มต่างๆ ล่อลวงพลเมืองจีนมาเล่นการพนันผิดกฎหมาย
ตอนที่นาย เสอ จื้อเจียง ถูกจับกุมตัว เขายังเป็นหัวเรือใหญ่สร้างอาณาจักรบ่อนพนันใน ชเว โก๊กโก ซึ่งอยู่ชายแดนไทยและเมียนมา ในอาณาจักรธุรกิจสีเทาแห่งนี้ ประกอบด้วยบ่อนพนัน แหล่งท่องเที่ยวและบันเทิง มูลค่า 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ
ในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา กระทรวงคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรกลุ่มบริษัทและบุคคลรวม 9 ราย ที่มีความสัมพันธ์กับชเว โก๊กโก ซึ่งพัวพันกับเครือข่ายแก๊งฉ้อโกงฯ และลักลอบค้ามนุษย์
รายงานสื่อจีน ระบุอีกว่า นาย เสอ จื้อเจียง ยังมีชื่ออื่น คือ เสอ หลุนข่าย （佘伦凯）, ตัง เกรียงไกร (Tang Kriang Kai) เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง “เมืองใหม่ย่าไท่” ที่เมืองเมียวดี ซึ่งคือร่างแรกของ เคเค พาร์ค
Sanya ทนายของนาย เสอ ได้ออกมาบอกว่า นาย เสอ ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมด และข้อกล่าวหาที่จีนตั้งขึ้นมาเอาผิดเขานั้นมาจากแรงจูงใจการเมือง
ประวัติโดยสังเขปของ เสอ จื้อเจียง
เสอ จื้อเจียง （佘智江 ）เกิดปี 2525 ที่หมู่บ้านยากจนในมณฑลหูหนัน เมื่ออายุ เขา 14 ออกจากโรงเรียนกลางคันและมาเรียนภาษา ตอนอายุ 20 กว่าปี เขาไปฟิลิปปินส์ ทำงานเกี่ยวกับการพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย
ปี 2557 เสอ จื้อเจียง ถูกทางการจีนตั้งข้อกล่าวหาค้าลอตเตอรี่ผิดกฎหมาย แต่ตอนนั้นเขาได้หนีไปลอยนวลในต่างประเทศแล้ว
ปี 2558 เสอ จื้อเจียง ขยายกิจการการพนันออนไลน์ โดยได้สร้างฐานปฏิบัติการในกัมพูชา เมียนมา และไทย
ปี 2559 เขาจับมือกับขุนศึกในรัฐกะเหรี่ยง Sokchdu จัดหาทุนและเครื่องจักรการก่อสร้างสำหรับผุดโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองใหม่ย่าไท่ในชเว โก๊กโก่ เมียวดีโดยสัญญาว่าจะลงทุน 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อสร้างเมืองใหม่ ประกอบด้วยโรงแรม และบ่อนคาสิโน แต่ต่อมา “เมืองใหม่ย่าไท่” (Yatai New City)ก็กลายเป็นศูนย์ฉ้อโกง แก๊งคอลเซนเตอร์ และลับลอบค้ามนุษย์ อันฉาวโฉ่ที่รู้จักกันในชื่อ “เคเค พาร์ค”
ปี 2560 ได้สัญชาติกัมพูชา และเปลี่ยนชื่อเป็น “เสอ หลุนข่าย” ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเลที่โดดเด่นในวงสังคม
ไทยแถลงการณ์การส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน: เสอ จื้อเจียง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร., ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอศ.ตร.นำกำลัง เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมาน ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) นำตัวนาย เสอ จื้อเจียง เป็นผู้ร้ายข้ามแดน ไปดำเนินคดีในข้อกล่าวหาจัดตั้งบ่อนกาสิโน และคดีที่เกี่ยวข้องที่ประเทศจีน
วันนี้ (12 พ.ย.) พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอศ.ตร. เดินทางไปยังสภ.สุวรรณภูมิ เพื่อซักถามนาย เสอ จื้อเจียงบุคคลสัญชาติจีน หลังจากทางการจีนได้ออกหมายจับนาย เสอ จื้อเจียง เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2564 ในข้อหาจัดตั้งและบริหารเว็บไซต์การพนันออนไลน์ข้ามชาติ ,ฟอกเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมาย และร่วมกันจัดตั้งขบวนการอาชญากรรม ตั้งบริษัทบังหน้าในหลายประเทศ หลังทางการจีนพบว่า ผู้ต้องหารายนี้ใช้ประเทศเมียนมาเป็นฐานตั้งบริษัทบังหน้าทำธุรกิจพนันออนไลน์ข้ามชาติ โดยมีเงินหมุนเวียนกว่า 280 ล้านหยวน และฟอกเงินออกต่างประเทศกว่า 150 ล้านหยวน
การดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดนครั้งนี้เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ค.ศ.1993
ไทมไลน์การสืบสวนฯ
7 ม.ค. 63 นาย เสอ จื้อเจียง ถือหนังสือเดินทางกัมพูชา เข้าไทยด้วยวีซ่า Thailand Privillage card เจ้าหน้าที่ กก.2 บก.สส.สตม.ได้เพิกถอนวีซ่าในไทย ตามม.12(7)
11 พ.ค. 64 จีนได้ยื่นคำร้องต่อองค์กรตำรวจสากล หรือ อินเตอร์โพล (INTERPOL) ออกหมายแดง เพื่อจับกุม นาย เสอ จื้อเจียง กลับไปดำเนินคดีที่จีน
ตั้งแต่ 12 ส.ค. 65 เป็นต้นมา ทางการจีนส่งคำร้องประสานมายังเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย เพื่อขอให้จับกุมชั่วคราว นาย เสอ จื้อเจียง และรอส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดน
31 ส.ค.65 อัยการยื่นคำร้องต่อศาลขอหมายจับผู้ร้ายข้ามแดน หมายจับศาลอาญา ที่ 565/2565 ลงวันที่ 31 ส.ค.65 ความผิดฐาน เปิดคาสิโนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.สตม. ได้จับกุมนาย เสอ จื้อเจียงส่งอัยการ โดยระหว่างพิจารณาดำเนินการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ผู้ต้องหาถูกคุมขังที่เรือนจำกลางคลองเปรมโดยตลอด ขณะที่ผู้ต้องหาได้อุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้นไม่ขอกลับไปรับโทษที่ประเทศจีน
10 พ.ย.68 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้น อนุญาตให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศจีน ซึ่งคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ถือเป็นที่สุด ตามกฎหมายผู้ร้ายข้ามแดน
กระทั่งล่าสุด กำหนดวันที่ 12 พ.ย.68 ทางการจีนจะมารับตัวนาย เสอ จื้อเจียง โดยมีพล.ต.ท.จิรภพ ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษหนุมาน CIB เป็นผู้ควบคุมตัวนาย เสอ จื้อเจียงไปยังห้องควบคุมของสภ.สุวรรณภูมิ รอทางการจีนมารับตัวกลับไป