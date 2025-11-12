จำคุก 11 ปี จุดจบเจ้าแม่มิจฉาชีพชาวจีนผู้ก่อคดีฟอกเงินบิตคอยน์ครั้งมโหฬาร

คดียึดเงินบิตคอยน์ครั้งใหญ่ที่สุดในโลกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นข่าวโด่งดังเมื่อหลายปีก่อนปิดฉากเรียบร้อย เมื่อ“เฉียน จื้อหมิน” หญิงชาวจีน วัย 47 ปี ถูกศาลเซาท์วาร์กคราวน์ในอังกฤษตัดสินจำคุก 11 ปี โทษฐานฟอกเงินบิตคอยน์ ซึ่งได้มาจากการฉ้อโกงเมื่อวันอังคาร ( 11 พ.ย. )
มิจฉาชีพหญิงสุดแสบวางแผนฉ้อโกงแบบแชร์ลูกโซ่ โดยหลอกลวงนักลงทุนในจีน ให้ร่วมลงทุนกับบริษัทหลานเถียนเก๋อรุ่ยของตน โดยสัญญาให้ผลตอบแทนสูงถึง 300% ใน ระหว่างปี 2557 ถึง 2560 มีเหยื่อถูกหลอก 128,000 คน เป็นเงินประมาณ 4 หมื่นล้านหยวน จากนั้น หนีมากบดานในอังกฤษ โดยนำเงินที่โกงมาซื้อบิตคอยน์ แล้วแปลงเป็นเงินสดอีกทอดหนึ่ง เพื่อกว้านซื้อแมนชั่น เครื่องประดับและใช้ชีวิตหรู
อัยการอังกฤษระบุว่า เหยื่อบางคนสูญเสียเงินออมทั้งชีวิต สูญบ้าน หรือชีวิตสมรสพัง ตำรวจจีนได้เข้าร่วมงานอีเวนต์ของบริษัทหลานเถียนเก๋อรุ่ยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 เพื่อจับกุมเฉียน แต่อีกฝ่ายหลบหนีไปได้ โดยเฉียนหนีออกจากจีน ไปพม่า ไทย ลาวและมาเลเซีย จากนั้นบินมากรุงลอนดอนโดยใช้หนังสือเดินทางของประเทศเซนต์คิตส์และเนวิสปลอม
แต่ในที่สุดก็ไม่พ้นเงื้อมมือตำรวจนครบาลกรุงลอนดอน ซึ่งเริ่มสืบสวนในปี 2561 หลังพบว่าเวิน เจี้ยน ซึ่งเป็นผู้ช่วยของเฉียนพยายามซื้ออสังหาริมทรัพย์ทางตอนเหนือของลอนดอนอย่างมากผิดสังเกต จนนำไปสู่การบุกตรวจค้นคฤหาสน์หรูของเฉียน และยึดกระเป๋าเงินดิจิทัล มีบิตคอยน์อยู่มากกว่า 61,000 เหรียญ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 6,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นการยึดสกุลเงินดิจิทัลครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่ง
ผู้ช่วยเวินพยายามแปลงบิตคอยน์เป็นเงินสด นอกจากนั้น ยังฟอกเงินด้วยการซื้อสินค้าหรูระหว่างเดินทางไปหลายประเทศในยุโรป ซึ่งไม่มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้จีน เวินถูกตัดสินจำคุกเมื่อปีที่แล้ว
ช่วงที่เวินถูกพิจารณาคดีในศาลนั้น นายหลิงเซ็งฮก ชาวมาเลเซียได้เป็นผู้ช่วยคนใหม่ โดยมีการโอนบิตคอยน์บางส่วนจากกระเป๋าเงินที่เชื่อมโยงกับเฉียนไปยังบัญชีของหลิง การเคลื่อนไหวของบิตคอยน์ครั้งนี้ช่วยให้ตำรวจติดตามตัวเฉียนได้จนถึงที่อยู่แห่งหนึ่งในเมืองยอร์กทางตอนเหนือของอังกฤษ และเฉียนถูกจับกุมในเดือนเมษายน 2567
เฉียนเคยอ้างว่าตนเองตกเป็นเป้าหมายของรัฐบาลจีนในการการปราบปรามผู้ประกอบการคริปโตที่ประสบความสำเร็จ แต่ในที่สุดก็ ยอมรับสารภาพในข้อหาฟอกเงิน 2 กระทงเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ขณะฟังคำตัดสินโทษจำคุก 11 ปี 8 เดือน มิจฉาชีพตัวแม่ยืนร้องไห้อยู่ในคอกจำเลย
“ คุณเป็นผู้วางแผนการกระทำผิดนี้ตั้งแต่ต้นจนจบ …แรงจูงใจของคุณมาจากความโลภอย่างแท้จริง” ผู้พิพากษาแซลลี่-แอนน์ เฮลส์กล่าวสรุปความผิดของจำเลย
ส่วนนายหลิงมือขวาถูกตัดสินโทษจำคุกเกือบ 5 ปีในวันเดียวกัน
ทั้งนี้ แม้กระบวนการนำผู้กระทำผิดมาลงโทษได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว แต่ก็คาดว่าจะเกิดศึกทางกฎหมายอีกยกเกี่ยวกับบิตคอยน์ที่ยึดได้ว่าจะทำอย่างไรต่อไป และเหยื่อที่ถูกหลอกลงทุนจะได้รับเงินชดใช้จำนวนเท่าไร ในเมื่อบิตคอยน์ที่เฉียนนำเงินฉ้อโกงมาซื้อนั้น ขณะนี้มูลค่าเพิ่มขึ้นมหาศาลและมากกว่าจำนวนเงินที่เหยื่อถูกโกง
ที่มา : รอยเตอร์/เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์