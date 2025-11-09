[ภาพชุด] พม่าระเบิดทิ้ง 18 หลัง ตึกสแกมเมอร์ใน "เคเค ปาร์ค" รวมรื้อแล้ว 101 หลัง

MGR Online - สื่อฝั่งรัฐบาลเผย กองทัพพม่ารื้อตึกสแกมเมอร์ของจีนเทาใน"เคเค ปาร์ค"เหี้ยนไปแล้ว 101 หลัง ในนี้ถูกระเบิดทิ้ง 18 หลัง เหลือยังรื้อไม่เสร็จอีก 47 ตึก
วานนี้ (8 พ.ย.) Popular News Journal สำนักข่าวที่เสนอเนื้อหาเชิงสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมา และกองทัพพม่า ได้เผยแพร่ภาพชุดสภาพภายในโครงการเมืองใหม่เคเค ปาร์ค ซึ่งเป็นแหล่งปฏิบัติการใหญ่ของเหล่าสแกมเมอร์จีนเทาในจังหวัดเมียวดี ซึ่งอาคารและสิ่งปลูกสร้างเกือบทั้งหมดภายในโครงการนี้ ได้ถูกกองทัพพม่าทำลายลงจนแทบจะราบคาบ
ตามข่าวได้ให้รายละเอียดว่า สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเมืองใหม่เคเค ปาร์คซึ่งมีอาคารขนาดต่างๆทั้งสิ้น 148 หลัง ได้ถูกรื้อถอนทำลายไปหมดสิ้นแล้ว 101 หลัง ยังคงเหลือที่ยังทำลายไม่เสร็จอีก 47 หลัง
ในจำนวนอาคารที่ถูกรื้อถอนไปแล้ว 101 หลัง เป็นการทำลายด้วยการระเบิดทิ้งทั้งอาคาร 18 หลัง ที่เหลืออีก 83 หลัง ใช้เครื่องจักรหนักในการรื้อถอน
โครงการเคเค ปาร์ค ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของตัวเมืองเมียวดี ตรงข้ามกับบ้านแม่กุท่าซุง ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก แหล่งสแกมเมอร์ที่นี่ มีนายทหารระดับสูงของกองกำลังพิทักษ์ชายแดน(BGF) รัฐกะเหรี่ยง รวมถึงนายทหารของกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNLA) บางรายที่ได้รับผลประโยชน์จากเหล่าจีนเทา
กองทัพพม่าได้เริ่มปฏิบัติการกวาดล้างจีนเทาในเคเค ปาร์ค ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคมที่ผ่านมา ทำให้มีชาวต่างชาติที่ทำงานให้กับแก๊งสแกมเมอร์กว่า 1,500 คน พากันหลบหนีข้ามแม่น้ำเมยมายังฝั่งอำเภอแม่สอด ในจำนวนนี้เป็นชาวอินเดียมากที่สุดถึงกว่า 500 คน และทางการอินเดียได้นำเครื่องบิน C-130 บินมายังสนามบินแม่สอด เพื่อรับชาวอินเดียเหล่านี้กลับไปเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคมเป็นต้นมา กองทัพพม่าได้ระเบิดอาคารหลายแห่งภายในเมืองใหม่เคเค ปาร์คติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ภาพ เสียง และแรงสั่นสะเทือนจากระเบิด รับรู้ได้อย่างชัดเจนในฝั่งไทย และหลายครั้งที่มีเศษซากชิ้นส่วนของอาคารที่ถูกระเบิดกระเด็นข้ามชายแดนมาถึงฝั่งอำเภอแม่สอด
อย่างไรก็ตาม แม้กองทัพพม่าจะกวางล้างใหญ่แก๊งสแกมเมอร์ของกลุ่มจีนเทาในเคเค ปาร์ค แต่ในพื้นที่เมืองเมียวดี โดยเฉพาะตลอดแนวชายแดนที่อยู่ติดกับจังหวัดตาก มีแหล่งสแกมเมอร์ที่ยังคงเปิดปฏิบัติการฉ้อโกงคนไปทั่วโลกอยู่อีกหลายแห่ง
แหล่งใหญ่สุดคือโครงการเมืองใหม่ฉ่วยก๊กโก ตรงข้ามอำเภอแม่สอดและแม่ระมาด ซึ่งมีกองกำลังพิทักษ์ชายแดนภายในการนำของนายพลซอชิดตู่ เป็นผู้รับผลประโยชน์ และโครงการไท่ฉาง ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอพบพระ ซึ่งมีกองกำลังกะเหรี่ยงพุทธ(DKBA) ได้รับผลประโยชน์