ชาวเมียวดีหวั่นมีเหตุรุนแรง! หลังทหารพม่า 200 นาย เคลื่อนกำลังยึดสะพานมิตรภาพ 2

MGR Online - ชาวบ้านเมียวดีหวั่น จู่ๆทหารพม่าจากค่ายผาซองกว่า 200 นาย เคลื่อนกำลังเข้าประจำการในพื้นที่ด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ที่ถูกสั่งปิดไปเมื่อสัปดาห์ก่อน คาดอาจเกิดเหตุรุนแรงขึ้นอีกครั้ง ซ้ำรอยเมษายนปีที่แล้ว
วานนี้ (25 ส.ค.) Karen Information Center รายงานสถานการณ์น่าจับตาที่เพิ่งเกิดขึ้นอีกครั้ง ที่เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ด่านการค้าชายแดนที่สำคัญที่สุดของเมียนมาและไทย ฝั่งตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
Karen Information Center อ้างข้อมูลจากคำบอกเล่าของชาวบ้านเหย่ปู่ ที่อยู่ติดกับด่านชายแดน สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 ว่า เมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2568 กำลังทหารพม่ากว่า 200 นาย จากกองพันทหารราบที่ 275 ค่ายผาซอง ได้เดินทางด้วยขบวนรถลำเลียงมากกว่า 10 คัน จากค่ายผาซองเพื่อเข้ามาประจำการอยู่ในพื้นที่โดยรอบด่านชายแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ทางการเมียนมาได้สั่งปิดด่านชายแดนแห่งนี้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า ทำให้การค้าข้ามแดนระหว่างไทยและเมียนมาผ่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ต้องหยุดชะงัก บรรยากาศในด่านจึงเงียบสงัด เพราะไม่มีเจ้าหน้าที่มาทำงาน ภาพที่พบเห็นจึงมีแต่ทหารพม่าจากค่ายผาซองเดินลาดตระเวนอยู่ภายในบริเวณด่าน
การปรากฏตัวของทหารพม่าในพื้นที่ด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 เกิดขึ้น 1 สัปดาห์ หลังจากที่นายทหารระดับแกนนำของกองกำลังพิทักษ์ชายแดน(BGF) รัฐกะเหรี่ยง ได้เดินทางไปประชุมร่วมกับผู้บัญชาการ กองกำลังกะเหรี่ยงพุทธ(DKBA) ที่ฐานบัญชาการใหญ่ของ DKBA ในเมืองโส่งซีหม่าย ใกล้กับเมืองเมียวดี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม วันเดียวกับที่มีการสั่งปิดด่าน
ผู้นำกองกำลังพิทักษ์ชายแดนที่ไปประชุม ได้แก่ พล.ต.ซอติ่นวิน ผู้บัญชาการทางยุทธวิธี และ พล.ต.ซอโมะโต่ง ผู้บัญชาการพื้นที่ ส่วนฝั่งกองกำลังกะเหรี่ยงพุทธ ประกอบด้วย พล.อ.ซอสตีล ผู้บัญชาการใหญ่ พล.ท.ซอฉ่วยวะ รองผู้บัญชาการใหญ่ พล.ท.ซอซานอ่อง หัวหน้านายทหาร พล.จ.จายจ่อละ ผู้บัญชาการ กองพลที่ 1
หัวข้อการประชุม เป็นเรื่องความร่วมมือและลดความขัดแย้งระหว่างกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทั้ง 2 กลุ่ม และแนวทางสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในรัฐกะเหรี่ยง อย่างไรก็ตาม การประชุมครั้งนี้ไม่มีตัวแทนจากสหภาพแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNU) เข้าร่วมด้วย
ค่ายผาซองตั้งอยู่ริมทางหลวงเอเซียหมายเลข 1(AH 1) ห่างจากเชิงสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 เข้าไปประมาณ 5 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งกองบัญชาการ กองพันทหารราบ(คะละยะ) ที่ 275
กลางเดือนเมษายนปีที่แล้ว(2567) ค่ายผาซองได้ถูกบุกโจมตีโดยทหารบางส่วนของกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง(KNLA) ที่ได้จับมือกับ PDF หรือกองกำลังติดอาวุธของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ(NUG) ทำให้ทหารในค่ายผาซอง จำต้องถอนกำลังทั้งหมดออกมาตั้งรับที่เชิงสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2
วันที่ 20 เมษายน 2567 กองทัพพม่าได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดปูพรมในพื้นที่โดยรอบสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ถึงเกือบ 200 ลูก ภายในวันเดียว ต่อมากองกำลังป้องกันชายแดนได้เคลื่อนกำลังพลเข้าควบคุมพื้นที่ในตัวเมืองเมียวดี และช่วยพาทหารพม่าที่ตั้งรับอยู่บริเวณเชิงสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 กลับไปยังค่ายผาซองอีกครั้ง
จากนั้นเป็นต้นมา เป็นเวลานานกว่า 1 ปี ที่ไม่มีทหารพม่าในเครื่องแบบ ปรากฏตัวให้คนพบเห็นอีกเลยในตัวเมืองเมียวดี
การปรากฏตัวของทหารพม่าในเครื่องแบบในพื้นที่ด่านชายแดนสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ครั้งนี้ จึงทำให้ชาวบ้านเกิดความวิตกกังวลและคาดเดาไปต่างๆนาๆ หลายคนเชื่อว่ากำลังจะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเมืองเมียวดีในอีกไม่นานนี้