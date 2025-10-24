จับตา! พม่าจ่อบึ้ม "เคเคปาร์ค" ซ้ำวันนี้ ทลายแหล่งกองกำลังคุ้มครอง-ตึกแก๊งสแกมเมอร์อีกรอบ

ตาก – จับตา..ทหารเมียนมาเตรียมระเบิดทำลายอาคารกองกำลังคุ้มครอง-ตึกกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์เคเคปาร์ค เขตเศรษฐกิจพิเศษจีนเมียวดี หลังวางบึ้มทำลายไปแล้ว 3 อาคาร ขณะที่ชาวต่างชาติทั้งเหยื่อทั้งก๊วนสแกมฯยังคงทะลักหนีตายข้ามแม่น้ำเมยเข้าไทยเพิ่มต่อเนื่อง ล่าสุดยอดทะลุพัน
วันนี้( 24 ต.ค.68 ) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีกองทัพทหารเมียนมาบุกทลายแหล่งสแกมเมอร์กลุ่มจีนเทา ภายในพื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษจีน เคเคปาร์ค เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง เมียนมา โดยปฎิบัติการต่อเนื่องนานกว่า 3 วันแล้ว กระทั่งสามารถเข้าปิดล้อมและควบคุมทุกพื้นที่ของ เคเคปาร์ค
นอกจากนี้ยังได้ระเบิดอาคารซึ่งเป็นที่ทำการของกลุ่มจีนเทาและกลุ่มคุ้มครองจีนเทาไป 3 อาคาร พร้อมเปิดประตูอาคารที่กักขังเหยื่อสแกมเมอร์จากหลายประเทศที่ถูกกลุ่มจีนเทาบังคับทำงานอาญาชกรรมไซเบอร์ ซึ่งมีกองกำลังติดอาวุธคอยดูแลเก็บผลประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว
ล่าสุดมีรายงานว่าวันนี้ (24 ต.ค.) กองทัพทหารเมียนมาจะเข้าสแกนพื้นที่ในทุกตารางนิ้วในพื้นที่ เคเคปาร์ค อีกครั้งพร้อมมีกระแสข่าวว่าทหารเมียนมาจะมีการระเบิดทำลายอาคารบางหลังที่ต้องสงสัยใช้เป็นที่ก่ออาญาชกรรมไซเบอร์เพิ่มเติมด้วย
ซึ่งหลังมีการระเบิดทำลายอาคารแหล่งซ่องซุ่มของกลุ่มจีนเทา ส่งผลทำให้กลุ่มจีนเทา ตลอดจนชาวต่างชาติอื่นๆทั้งที่สมัครใจและถูกล่อล่วงไปทำงานในเคเคปาร์ค ต่างใช้ทุกวิถีทางหนีตายออกจากเคเคปาร์ค ข้ามน้ำเมยมาขึ้นฝั่งชายแดนอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ก่อนถูกเจ้าหน้าที่คำตัวเข้าพื้นที่ควบคุมจนถึงเช้านี้(24 ต.ค.) แล้ว 1,049 ราย และยอดกำลังทยานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในจำนวนนี้เป็นชาวอินเดียมากที่สุด 399 คน รองลงมาเป็นชาวจีน 147 คน ชาวเวียดนาม ชาวฟิลิปปินส์ ชาวเอธิโอเปีย ปากีสถาน อินโดนีเซีย เนปาล และยังมีอีกหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงชาวไทยอีก 31 คน ซึ่งชาวต่างชาติทั้งหมดถูกนำไปควบคุมตัวไปตรวจคัดแยกกันที่ สภ.แม่สอด -กองร้อย ตชด-346 และที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจอาคารด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่ 2 อำเภอแม่สอด จ.ตาก
ขณะที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนู ซึ่งสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอด ตำรวจหลายหน่วยตลอดรวมถึงอาสาสมัครชุดคุ้มครองหมู่บ้านอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต้องตั้งจุดตรวจจุดสกัดบนถนนเลียบแนวแม่น้ำเมย ติดแนวชายแดนไทย-เมียมา พร้อมจัดกำลังไปประจำที่ท่าข้ามธรรมชาติเพื่อเข้าควบคุมตัวชาวต่างชาติที่กำลังทะลักหนีข้ามชายแดนตลอด 24 ชั่วโมง
พร้อมสั่งเสริมอาหาร น้ำดื่มและยารักษาโรค เข้าช่วยเหลือกลุ่มชาวต่างชาติทุกคนที่หลบหนีข้ามชายแดนจังหวัดตากได้รับประทาน ก่อนเร่งคัดกรองกลุ่มชาวต่างชาติที่มีคดีและตรวจคัดแยกกลุ่มเหยื่อที่ถูกล่อลวงบังคับทำงานเป็นสแกมเมอร์ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป